У чотирьох вишах Харкова шукали вибухівку

Поліція евакуювала у понеділок близько 6 тис. людей через повідомлення про замінування 4 ВНЗ в Харкові.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.\r\nВранці 24 червня на електронну пошту Харківського національного університету радіоелектроніки та Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова надійшло повідомлення про мінування цих вишів.\r\nПізніше надійшли повідомлення про закладення вибухівки в будівлях Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди та Харківського національного університету будівництва та архітектури.\r\nЗа вказаними адресами виїжджали працівники кінологічного центру, слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління поліції.\r\nПравоохоронці обстежили 9,4 тис. кв. м приміщень та 2,6 тис. кв. м прилеглої території, евакуювали близько 6 тис. осіб.\r\nЖодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.\r\nІнформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.\r\nВирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомі 20 червня повідомили про мінування всіх 229 дитячих садків у Харкові, а також розважального закладу на вулиці Полтавський Шлях, аеропорту, залізничного вокзалу, станції метрополітену "Історичний музей" і коворкінгу на вул. Благовіщенській.\r\nТакож Харків евакуювали людей з житлових будинків, лікарень, торгових центрів та аеропорту.