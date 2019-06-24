У чотирьох вишах Харкова шукали вибухівку

Поліція евакуювала у понеділок близько 6 тис. людей через повідомлення про замінування 4 ВНЗ в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

Вранці 24 червня на електронну пошту Харківського національного університету радіоелектроніки та Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова надійшло повідомлення про мінування цих вишів.

Пізніше надійшли повідомлення про закладення вибухівки в будівлях Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди та Харківського національного університету будівництва та архітектури.

За вказаними адресами виїжджали працівники кінологічного центру, слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Правоохоронці обстежили 9,4 тис. кв. м приміщень та 2,6 тис. кв. м прилеглої території, евакуювали близько 6 тис. осіб.

Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі 20 червня повідомили про мінування всіх 229 дитячих садків у Харкові, а також розважального закладу на вулиці Полтавський Шлях, аеропорту, залізничного вокзалу, станції метрополітену "Історичний музей" і коворкінгу на вул. Благовіщенській.

Також Харків евакуювали людей з житлових будинків, лікарень, торгових центрів та аеропорту.