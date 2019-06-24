Пити алкоголь під час вагітності категорично заборонено і, крім того, що безпечної дози алкоголю не існує в принципі, особливо це правило поширюється на вагітність.\r\nПро це повідомила виконуюча обов'язки охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Чи можна пити алкоголь під час вагітності? Коротка відповідь - ні. Взагалі не існує безпечної дози алкоголю, під час вагітності - тим паче", - написала Супрун.\r\nЗа словами в.о. міністра, заборона пояснюється тим, що з перших тижнів вагітності кожен келих вина вагітна жінка "ділить" зі своєю дитиною і перетравлювати його їм теж доведеться разом. І кожен келих вина або будь-якого іншого алкоголю може вплинути на ріст і розвиток дитини, викликати негативні наслідки зараз або в майбутньому.\r\nЯк пояснює Супрун, токсичний вплив будь-якого алкогольного напою для плода можна порівняти з важким похміллям у дорослої людини. Для мозку дитини, який тільки розвивається, це дуже важко і завжди має негативні наслідки. Крім того, алкоголь може стати причиною викидня або порушення прикріплення зародка в матці.\r\n"Важливо: пити не можна протягом всієї вагітності", - підкреслює в.о. міністра.\r\nТакож Супрун перераховує варіанти наслідків вживання вагітною алкоголю для плоду:\r\n\r\nСерце малюка починає битися наприкінці першого місяця (вагітності, - ред.). Це один із перших органів, які формуються в організмі плоду. Алкоголь у першому триместрі може вплинути на розвиток клітин серця, а протягом усієї вагітності підвищує ризик появи судинних мальформацій і дефектів міжпередсердної перегородки.\r\nНервова система закладається у перші два місяці, але формується протягом усієї вагітності. Алкоголь може спричинити проблеми з навчанням та запам'ятовуванням у дитини в майбутньому.\r\nПечінка плоду формується протягом усієї вагітності, і дитина в утробі не здатна вивести алкоголь зі свого організму.\r\nАлкоголь може спричинити збій у формуванні дихальної системи та призвести до передчасного народження.\r\nПід час другого триместру алкоголь на 68% підвищує ризик народження дитини з малою вагою.\r\nВипитий мамою алкоголь уповільнює розвиток суглобів дитини, тому у майбутньому можуть виникати проблеми з пересуванням.\r\nЧерез вживання спиртних напоїв, може розвинутись фетальний алкогольний синдром. Основні його симптоми - зміна рис обличчя (тонка верхня губа, широке пласке перенісся, маленька та вузька очна щілина), зменшення довжини пальців та погіршення координації після народження.\r\n\r\nСупрун також наводить дані дослідження 2012 року, згідно з яким, 25-35% жінок вживали алкоголь під час вагітності. Також багато жінок вважали "маленькі" дози алкогольних напоїв не шкідливими - особливо в останній триместр вагітності.\r\n"Але це не так. Жінка має повідомити лікарю, якщо регулярно вживала алкоголь, але припинила, коли дізналася про вагітність — і допускає, що пила, коли вже були вагітні. Чим раніше припинити вживати алкоголь, тим менше шкоди зазнає організм малюка", - порадила в.о. міністра.\r\nКрім того, Супрун зазначила, що якщо жінка тільки намагається завагітніти, також слід припинити вживання алкоголю, тому що можна вже бути вагітною, але ще про це не знати.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, дослідження показало, що у вагітних жінок організм знаходиться на межі можливостей.\r\nТим часом американські вчені винайшли сережки-контрацептиви.