Пити алкоголь під час вагітності категорично заборонено і, крім того, що безпечної дози алкоголю не існує в принципі, особливо це правило поширюється на вагітність.

Про це повідомила виконуюча обов'язки охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Чи можна пити алкоголь під час вагітності? Коротка відповідь - ні. Взагалі не існує безпечної дози алкоголю, під час вагітності - тим паче", - написала Супрун.

За словами в.о. міністра, заборона пояснюється тим, що з перших тижнів вагітності кожен келих вина вагітна жінка "ділить" зі своєю дитиною і перетравлювати його їм теж доведеться разом. І кожен келих вина або будь-якого іншого алкоголю може вплинути на ріст і розвиток дитини, викликати негативні наслідки зараз або в майбутньому.

Як пояснює Супрун, токсичний вплив будь-якого алкогольного напою для плода можна порівняти з важким похміллям у дорослої людини. Для мозку дитини, який тільки розвивається, це дуже важко і завжди має негативні наслідки. Крім того, алкоголь може стати причиною викидня або порушення прикріплення зародка в матці.

"Важливо: пити не можна протягом всієї вагітності", - підкреслює в.о. міністра.

Також Супрун перераховує варіанти наслідків вживання вагітною алкоголю для плоду:

Серце малюка починає битися наприкінці першого місяця (вагітності, - ред.). Це один із перших органів, які формуються в організмі плоду. Алкоголь у першому триместрі може вплинути на розвиток клітин серця, а протягом усієї вагітності підвищує ризик появи судинних мальформацій і дефектів міжпередсердної перегородки.

Нервова система закладається у перші два місяці, але формується протягом усієї вагітності. Алкоголь може спричинити проблеми з навчанням та запам'ятовуванням у дитини в майбутньому.

Печінка плоду формується протягом усієї вагітності, і дитина в утробі не здатна вивести алкоголь зі свого організму.

Алкоголь може спричинити збій у формуванні дихальної системи та призвести до передчасного народження.

Під час другого триместру алкоголь на 68% підвищує ризик народження дитини з малою вагою.

Випитий мамою алкоголь уповільнює розвиток суглобів дитини, тому у майбутньому можуть виникати проблеми з пересуванням.

Через вживання спиртних напоїв, може розвинутись фетальний алкогольний синдром. Основні його симптоми - зміна рис обличчя (тонка верхня губа, широке пласке перенісся, маленька та вузька очна щілина), зменшення довжини пальців та погіршення координації після народження.

Супрун також наводить дані дослідження 2012 року, згідно з яким, 25-35% жінок вживали алкоголь під час вагітності. Також багато жінок вважали "маленькі" дози алкогольних напоїв не шкідливими - особливо в останній триместр вагітності.

"Але це не так. Жінка має повідомити лікарю, якщо регулярно вживала алкоголь, але припинила, коли дізналася про вагітність — і допускає, що пила, коли вже були вагітні. Чим раніше припинити вживати алкоголь, тим менше шкоди зазнає організм малюка", - порадила в.о. міністра.

Крім того, Супрун зазначила, що якщо жінка тільки намагається завагітніти, також слід припинити вживання алкоголю, тому що можна вже бути вагітною, але ще про це не знати.

Як повідомляли Українські Новини, дослідження показало, що у вагітних жінок організм знаходиться на межі можливостей.

Тим часом американські вчені винайшли сережки-контрацептиви.