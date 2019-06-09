У беременных женщин организм находится на пределе возможностей, - исследование

Исследователи заявляют, что определили границу человеческой выносливости, проанализировав гонки почти 5000 километров, Tour de France и другие спортивные события, сообщает "BBC Украина".

По мнению исследователей, предел - это потребление калорий, которое в 2,5 раза превышает уровень метаболизма организма в покое, или 4000 калорий в день для среднего человека.

Исследование, проведенное Университетом Дюка, также показало, что беременные женщины являются специалистами по выносливости, поскольку живут почти на грани того, с чем человек может справиться.

Исследование началось с изучения "Гонки сквозь США", в которых спортсмены пробежали около 5000 километров от Калифорнии в Вашингтон за 140 дней. Участники соревнования пробегали шесть марафонских дистанций в неделю в течение нескольких месяцев, а ученые исследовали влияние таких нагрузок на их тела.

Уровень метаболизма в покое - количество калорий, которые тело сжигает, когда расслабляется - записывали до и во время гонки. Также фиксировали количество калорий, которые сжигались во время бега.

Исследование показало, что потребление энергии сначала было высоким, но в конечном итоге выровнялось на уровне в 2,5 раза большем количестве сжигаемых калорий в состоянии покоя. Исследование выявило закономерность между продолжительностью спортивного мероприятия и затратами энергии - чем длиннее событие, тем сложнее сжигать калории.

Таким образом, люди могут выйти за рамки своего повседневного уровня потребления калорий во время короткой нагрузки и это не будет большой проблемой для организма, однако такой режим невозможен в долгосрочной перспективе.

Исследование также показывает, что, хотя марафон и может быть вне уровня возможностей многих, это далеко не предел человеческой выносливости.

Во время беременности, уровень использования энергии женщинами достигает максимума в 2,2 раза от уровня метаболизма покоя.

Исследователи утверждают, что цифра в 2,5 может быть пределом в первую очередь для человеческой пищеварительной системы, а не сердца, легких или мышц.

Они обнаружили, что тело не может усваивать, поглощать и обрабатывать достаточное количество калорий и питательных веществ, чтобы поддерживать высокий уровень использования энергии.

Организм может использовать свои собственные ресурсы, сжигая жир или мышечную массу, которую затем можно восстановить - во время коротких экстремальных нагрузок. Но когда речь идет о долговременных нагрузках - на грани человеческого истощения - организм должен сбалансировать свое использование энергии, утверждают исследователи.

Как сообщали Українські Новини, ученые выяснили, что беременность ведет к ухудшению работы мозга.

Также исследователи заявили, что глобальное потепление вызовет врожденные пороки сердца у младенцев.

Тем временем американские ученые изобрели серьги-контрацептивы.