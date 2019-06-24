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24 червня 2019, понеділок, 21:17 27
Зовнішня політика 2019-06-24T23:15:01+03:00
Українські Новини
Прем'єр Великобританії Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ

Прем'єр Великобританії Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ

Тереза Мей. Скріншот відео @UkrEmbLondon
Тереза Мей. Скріншот відео @UkrEmbLondon

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад заявила, що підтримує зняття санкцій з Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Відео виступу було опубліковано посольством України у великій Британії у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Причина в тому, що її членство в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародного співтовариства залучити Росію до відповідальності за порушення нею прав людини", - сказала прем'єр.

Під час дебатів один з депутатів запитав прем'єра, чи не турбує її повернення російської делегації права голосу в ПАРЄ тоді, як Росія продовжує окупацію Криму.

Мей відповіла, що Британія не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Крім того, посольство України у Великобританії зазначає, що повернення Росії в ПАРЄ не допоможе звичайним російським громадянам, оскільки Путін не поважає верховенство права і що перед поверненням в ПАРЄ Росія має поважати європейські цінності та міжнародне право, а не навпаки.

Як повідомляли Українські Новини, Тереза Мей зателефонувала Зеленському і розповіла йому про необхідність стримування російську агресію.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель також заявила, що виступає за повернення делегації РФ в Парламентську асамблею.

У свою чергу Президент Володимир Зеленський заявляв, що підстав для повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) на сьогодні немає.

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