Прем'єр Великобританії Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ

Відео виступу було опубліковано посольством України у великій Британії у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Причина в тому, що її членство в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародного співтовариства залучити Росію до відповідальності за порушення нею прав людини", - сказала прем'єр.

Під час дебатів один з депутатів запитав прем'єра, чи не турбує її повернення російської делегації права голосу в ПАРЄ тоді, як Росія продовжує окупацію Криму.

Мей відповіла, що Британія не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Крім того, посольство України у Великобританії зазначає, що повернення Росії в ПАРЄ не допоможе звичайним російським громадянам, оскільки Путін не поважає верховенство права і що перед поверненням в ПАРЄ Росія має поважати європейські цінності та міжнародне право, а не навпаки.

#Russia's return to #PACE unfortunately will not help ordinary #Russian citizens as #Putin has no respect of the rule of law. Russia must respect European values and international law before being allowed back to PACE, not vice versa#SaveCouncilEurope @pace @coe pic.twitter.com/Tbf4SNawN7