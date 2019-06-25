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25 червня 2019, вівторок, 06:30 17 Документ
Президент 2019-06-25T08:30:02+03:00
Українські Новини
Слова Порошенка потрапили до виступу Зеленського через стереотипи неназваних працівників, – результати розслід

Слова Порошенка потрапили до виступу Зеленського через стереотипи неназваних працівників, – результати розслідування

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Адміністрація Президента (АП) України повідомила, що в промові Президента України Володимира Зеленського під час виступу в Брюсселі (Бельгія) були використані тези та висловлювання Петра Порошенка, які назвали "відвертим плагіатом", через стереотипність підходів неназваних державних службовців та використання ними наявних напрацювань.

Про це йдеться у відповіді АП на запит Українських Новин.

"Вивчивши у робочому порядку обставини підготовки тез для виступу Президента України, було ухвалено рішення про від відмову від проведення службового розслідування з огляду на те, що причиною інциденту було використання працівниками стереотипних підходів і наявних напрацювань, а не свідомий намір компроментації посадових осіб чи української зовнішньої політики в цілому", - вказано в документі.

Також у відповіді АП наголосили, "що текст промови відповідав засадам зовнішньої політики України та підкреслював відданість курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію, яку цілком поділяє Президент України Володимир Зеленський".

Нагадаємо, 5 червня колишній прес-секретар Президента Святослав Цеголко звинуватив Зеленського в плагіаті висловлювань колишнього Президента Петра Порошенка під час виступу в Брюсселі (Бельгія).

У той же день заступник голови АП з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював розслідування щодо плагіту у виступі Зеленського на спільному брифінгу з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі (Бельгія).

"У разі підтвердження приватного співробітництва державних службовців МЗС з Петром Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки", - прокоментували в АП. Раніше Адміністрація Президента розцінювала факт плагіату як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ (МЗС) України та провокацію з боку команди Петра Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, соціальні мережі розбурхала промова Зеленського в Брюсселі (Бельгія) на його спільній прес-конференції з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенсом Столтенбергом, на якій генсекретар повідомив, що НАТО виділило на підтримку України 40 млн євро.

Джерело : Українські новини
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