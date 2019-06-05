Цеголко обвинил Зеленского в плагиате высказываний Порошенко

Бывший пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко обвиняет Президента Владимира Зеленского в плагиате высказываний бывшего Президента Петра Порошенко во время выступления в Брюсселе (Бельгия).\r\nОб этом говорится в сообщении на странице Цеголко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Банальный плагиат", - написал Цеголко.\r\nЦеголко заявил, что Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко на съезде его партии "Европейская Солидарность".\r\nВ подтвердждение своих слов Цеголко приводит цитату из выступления Зеленского и видео с отрывком выступления Порошенко.\r\nОн также порекомендовал Президенту нанять спичрайтера.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский считает, что курс Украины к Евросоюзу - это "удар по российскому авторитаризму".\r\nТакже Зеленский дал интервью журналистам во время тренировки в спортзале и поделился впечатлениями о поездке в Брюссель.\r\nТем временем Зеленский оконфузился во время пресс-конференции в Брюсселе. \r\n