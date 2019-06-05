Цеголко обвинил Зеленского в плагиате высказываний Порошенко

Бывший пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко обвиняет Президента Владимира Зеленского в плагиате высказываний бывшего Президента Петра Порошенко во время выступления в Брюсселе (Бельгия).

Об этом говорится в сообщении на странице Цеголко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Банальный плагиат", - написал Цеголко.

Цеголко заявил, что Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко на съезде его партии "Европейская Солидарность".

В подтвердждение своих слов Цеголко приводит цитату из выступления Зеленского и видео с отрывком выступления Порошенко.

Он также порекомендовал Президенту нанять спичрайтера.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский считает, что курс Украины к Евросоюзу - это "удар по российскому авторитаризму".

Также Зеленский дал интервью журналистам во время тренировки в спортзале и поделился впечатлениями о поездке в Брюссель.

Тем временем Зеленский оконфузился во время пресс-конференции в Брюсселе.