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24 червня 2019, понеділок, 19:24 83
Кабмін 2019-06-24T21:00:02+03:00
Українські Новини
МОЗ хоче встановити максимальний рівень нікотину і смол у цигарках

МОЗ хоче встановити максимальний рівень нікотину і смол у цигарках

Цигарки. Фото: pixabay
Цигарки. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я ініціює встановлення максимального рівня нікотину і смол у цигарках.

Про це йдеться в законопроекті, опублікованому на сайті Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом запроваджуються максимальні рівні смол, нікотину та монооксиду вуглецю, запроваджується заборона на цигарки з характерним запахом або смаком, а також на тютюнові вироби з певними добавками, запроваджується заборона на тютюнові вироби з використанням на їхній упаковці або на самих тютюнових виробах певних елементів або ознак (тексти, символи, назви, торговельні марки або інші ознаки), запроваджується заборона тютюну для перорального застосування.

Також законопроектом запроваджується законодавче визначення електронних цигарок.

Крім того, законопроект пропонує зобов'язати виробників та імпортерів електронних цигарок і заправних контейнерів для них інформувати центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, про будь-які вироби, які вони планують ввести в обіг на території України за 6 місяців до введення в обіг.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ попередив про шкоду для здоров'я від використання препарату Miracle Mineral Solution.

Тим часом в Україні знову підвищили акциз на цигарки та їх випуск зменшився майже в півтора рази.

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