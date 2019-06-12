Минздрав предупредил украинцев о вреде для здоровья препарата Miracle Mineral Solution

Министерство здравоохранения предупреждает о вреде для здоровья от использования препарата Miracle Mineral Solution.\r\nОб этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.\r\n"В 2010 году Всемирная организация здравоохранения впервые сообщила о негативных последствиях от использования Miracle Mineral Solution. Сейчас уже 18 стран сообщили о вреде для здоровья после использования препарата Miracle Mineral Solution (Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Чехия, Эстония, Франция, Ирландия, Мексика, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швейцария, Уганда Великобритания, Вануату и США)", - сказано в сообщении.\r\nГлобальная система ВОЗ по эпиднадзору и мониторингу некачественной и фальсифицированной медицинской продукции 7 июня направила международное сообщение от года с предупреждением об использовании продукта Miracle Mineral Solution.\r\nПродукт содержит хлорит натрия и выпускается под названиями "Miracle Mineral Solution", "Miracle Mineral Supplement", "раствор для очистки воды (WPS)" и другие.\r\nОбычно продается через Интернет якобы для лечения ряда заболеваний: ВИЧ, туберкулез, малярия, гепатит, рак, аутизм, лихорадки Денге и Чикунгунья.\r\nВ описании указано, что может использоваться взрослыми и детьми. Последние сообщения в СМИ информируют, что продукт продается через организацию "Церковь "Здоровье и исцеление", Genesis II, и через сайты Miracle Mineral Solution.\r\nРаспространенными побочными эффектами являются: рвота и диарея, приводящие к обезвоживанию, боли в животе и жгучей боли в горле.\r\nКроме того, были зарегистрированы сообщение о метгемоглобинемии и анурии, два сообщения о гемолитической анемии, о гистиоцитарном некротическом лимфадените и одно сообщение о смерти (не проверено).\r\nНа сайтах размещена информация о возможности ощущения тошноты, рвоты и диареи как доказательства, что продукт работает.\r\nПоскольку пользователи могут считать, что желудочно-кишечные симптомы являются "нормальными" (в отличие от токсических эффектов), в дальнейшем это приводит к использованию больших доз только увеличивает риск токсичности.\r\nТакже пользователи обычно не обращаются за медицинской помощью, потому настоящее количество побочных эффектов, вызванных Miracle Mineral Solution, неизвестно.\r\nДополнительное беспокойство вызывает то, что пациенты могут принимать Miracle Mineral Solution вместо эффективных лекарственных средств.\r\nХлорит натрия и диоксид хлора имеют антимикробные свойства и могут использоваться при очистке воды и дезинфекции твердых поверхностей.\r\nХлорит натрия используется в качестве раствора для орошения или погружения домашней птицы, мяса, овощей, фруктов и морепродуктов с целью дезинфекции.\r\nНи одно химическое вещество не имеет разрешения на использование в качестве пищевых продуктов, диетических добавок или терапевтических продуктов.\r\nВОЗ провела оценку токсичности хлорита натрия: допустимое суточное потребление составляет 30 мкг на 1 кг массы тела.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Гослекслужба запретила продажу нескольких серий "Нимесила".\r\nРанее украинцы начали получать лекарства бесплатно по электронному рецепту