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24 червня 2019, понеділок, 10:30 21
Події 2019-06-24T11:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві на Політесі палахкотіли гаражі

У Києві на Політесі палахкотіли гаражі

В ніч на 24 червня в Києві за адресою вулиця Віктора Ярмоли, 32-38 сталася пожежа. У дворі житлового будинку горіли гаражі. Щоб загасити полум'я, виїжджали пожежники. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Дзвінок на лінію «101» надійшов близько 01:25, повідомляє Інформатор.

Коли прибули рятувальники, то було встановлено, що вогонь охопив площу близько 50 квадратних метрів. Горіли два гаража та сміття за ними. Щоб потрапити всередину, пожежні розкривали ворота з допомогою бензорізу.

Також на вулицю вибіг господар гаража, який не горів і вигнав свій автомобіль на вулицю. Варто відзначити, що в згорілих спорудах машин не було. Всередині зберігалися тільки особисті речі. Вже в 01:46 пожежу локалізували, а о 01:50 ліквідували.

На місці працювали дві одиниці основної техніки і близько 10 чоловік особового складу. Також чергували патрульні і медики. Обійшлося без постраждалих. Причини пожежі будуть з'ясовуватися, але, попередньо, причиною пожежі став гарячий сміття, який був за гаражами.

Нагадаємо, масштабна пожежа почалася під Києвом: палахкотіли склади.

Раніше під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.

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