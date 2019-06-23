Активіст однієї з партій помер після побиття поліцейськими у Вінниці

Активіст політичної партії "Громадянська позиція" Олександр Комарницький помер після побиття поліцейськими у Вінниці.\r\nПро це сказано в заяві партії, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні зупинилося серце чудової людини, палкого патріота України Олександра Комарницького. Трагедія, яка в один із червневих вечорів сталася на вулиці нашого міста... Поліція, яка повинна охороняти спокій і мирне життя громадян, - побила Сашка до стану, який став смертельним" , - сказано в ньому.\r\nКомарницький був у комі після жорстокого побиття з боку поліцейських 11 червня.\r\nКонфлікт стався через те, що активіст "Громадянської позиції" відмовився бути понятим на вимогу поліції.\r\n22 червня суд відпустив під домашній арешт поліцейського, підозрюваного в побитті Комарницького.\r\n"Громадянська позиція" вимагає покарати вбивць і відправити у відставку керівництво Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прокуратура повідомила 2 патрульним поліцейським про підозру в умисному вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Крім того, в Полтавській області в магазині поліцейські побили чоловіка.\r\nРаніше невідомі обстріляли автомобіль співробітників штабу Гриценка.\r\nТакож журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас.