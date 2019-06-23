підписатися на розсилку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
23 червня 2019, неділя, 20:31 28
Події 2019-06-23T20:40:30+03:00
Українські Новини
Активіст однієї з партій помер після побиття поліцейськими у Вінниці

Активіст однієї з партій помер після побиття поліцейськими у Вінниці

Олександр Комарницький. Фото: gp.org
Олександр Комарницький. Фото: gp.org

Активіст політичної партії "Громадянська позиція" Олександр Комарницький помер після побиття поліцейськими у Вінниці.

Про це сказано в заяві партії, передають Українські Новини.

"Сьогодні зупинилося серце чудової людини, палкого патріота України Олександра Комарницького. Трагедія, яка в один із червневих вечорів сталася на вулиці нашого міста... Поліція, яка повинна охороняти спокій і мирне життя громадян, - побила Сашка до стану, який став смертельним" , - сказано в ньому.

Комарницький був у комі після жорстокого побиття з боку поліцейських 11 червня.

Конфлікт стався через те, що активіст "Громадянської позиції" відмовився бути понятим на вимогу поліції.

22 червня суд відпустив під домашній арешт поліцейського, підозрюваного в побитті Комарницького.

"Громадянська позиція" вимагає покарати вбивць і відправити у відставку керівництво Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура повідомила 2 патрульним поліцейським про підозру в умисному вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Крім того, в Полтавській області в магазині поліцейські побили чоловіка.

Раніше невідомі обстріляли автомобіль співробітників штабу Гриценка.

Також журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас.

Більше новин про: Громадянська позиція Партія "Громадянська позиція" побиття активіста

Архів
Новини
Під низкою обстрілів на Донбасі двоє військових отримали поранення 20:58
Активіст однієї з партій помер після побиття поліцейськими у Вінниці 20:31
На британському конкурсі класичного співу переміг українець 20:13
KievPride. Скріншот відео Інформатор
Відео дня: учасники KievPride встановили світовий рекорд 19:52
Епіфаній розповів про ставлення ПЦУ до одностатевих шлюбів 19:30
більше новин
Брат представника Президента в Раді балотується кандидатом у депутати від "Слуги народу" 17:45
На Донеччині працівники шахти зупинили видобуток вугілля 16:18
Видалити волосся і помитися: Супрун розповіла, як запобігти неприємному запаху поту в спеку 23:50
Колишня дружина нардепа Чекіти заявила, що голова окружкому в окрузі, де балотується її екс-чоловік, – його нова громадянська дружина 14:17
Влада Зеленського нічим не відрізняється від режиму Порошенка, - платформа Бойка 17:15
більше новин
Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова 21:59
Брат представника Президента в Раді балотується кандидатом у депутати від "Слуги народу" 17:45
Сьогодні відбудеться прощання з Тимчуком 10:01
В Івано-Франківській області у зупинку вдарила блискавка, загинули троє осіб 09:13
"Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві 11:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok