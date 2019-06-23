Активіст однієї з партій помер після побиття поліцейськими у Вінниці

Активіст політичної партії "Громадянська позиція" Олександр Комарницький помер після побиття поліцейськими у Вінниці.

Про це сказано в заяві партії, передають Українські Новини.

"Сьогодні зупинилося серце чудової людини, палкого патріота України Олександра Комарницького. Трагедія, яка в один із червневих вечорів сталася на вулиці нашого міста... Поліція, яка повинна охороняти спокій і мирне життя громадян, - побила Сашка до стану, який став смертельним" , - сказано в ньому.

Комарницький був у комі після жорстокого побиття з боку поліцейських 11 червня.

Конфлікт стався через те, що активіст "Громадянської позиції" відмовився бути понятим на вимогу поліції.

22 червня суд відпустив під домашній арешт поліцейського, підозрюваного в побитті Комарницького.

"Громадянська позиція" вимагає покарати вбивць і відправити у відставку керівництво Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура повідомила 2 патрульним поліцейським про підозру в умисному вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Крім того, в Полтавській області в магазині поліцейські побили чоловіка.

Раніше невідомі обстріляли автомобіль співробітників штабу Гриценка.

Також журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас.