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23 червня 2019, неділя, 19:17 79
Вибори 2019-06-23T20:45:01+03:00
Українські Новини
ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати Ради

ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила колишньому секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО), екс-голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати Верховної Ради на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Зазначено, що комісія на засіданні в неділю зареєструвала 164 кандидати в депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, а також 48 кандидатів у народні депутати у в одномандартных округах, висунутих політичними партіями.

Всього станом на 23 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 593 кандидатів у Раду, у тому числі тих, що балотуються в порядку самовисування - 1 319, висунутих політичними партіями - 274.

Крім того, комісія зареєструвала 430 кандидатів у депутати, включених до виборчих списків політичних партій в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

На засіданні було відмовлено в реєстрації кандидатами в одномандатних округах 17 самовисуванцям і Клюєву як кандидата від Ліберальної партії.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ викликала Андрія Клюєва на допит як підозрюваного.

Крім того, у соратників Януковича та екс-глави АП Клюєва знайшли документи "ДНР" і фінансові схеми.

В кінці травня розслідування проти екс-секретаря РНБО Клюєва скасували.

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