ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила колишньому секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО), екс-голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати Верховної Ради на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що комісія на засіданні в неділю зареєструвала 164 кандидати в депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, а також 48 кандидатів у народні депутати у в одномандартных округах, висунутих політичними партіями.\r\nВсього станом на 23 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 593 кандидатів у Раду, у тому числі тих, що балотуються в порядку самовисування - 1 319, висунутих політичними партіями - 274.\r\nКрім того, комісія зареєструвала 430 кандидатів у депутати, включених до виборчих списків політичних партій в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.\r\nНа засіданні було відмовлено в реєстрації кандидатами в одномандатних округах 17 самовисуванцям і Клюєву як кандидата від Ліберальної партії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ГПУ викликала Андрія Клюєва на допит як підозрюваного. \r\nКрім того, у соратників Януковича та екс-глави АП Клюєва знайшли документи "ДНР" і фінансові схеми.\r\nВ кінці травня розслідування проти екс-секретаря РНБО Клюєва скасували.