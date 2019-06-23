У центрі Парижа сталася пожежа, є жертви

Три людини загинули внаслідок пожежі, що сталася в будівлі в центрі Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Один чоловік загинув, вистрибнувши з вікна шестиповерхового багатоквартирного будинку, розташованого в 11-му районі, в якому також розміщувалися ресторан та хаммам.

Про пожежу повідомили близько 5 ранку і 200 пожежникам знадобилося майже чотири години, щоб взяти його під контроль.

За словами пожежників, планування будинку, побудованого в 1970 році і ремонтні роботи на його фасаді, ускладнила рятувальні операції. Причина пожежі поки невідома.

В цілому 27 людей отримали легкі травми і надихалися димом, ще один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, що раніше у фешенебельному районі Парижа сталася пожежа, спочатку повідомлялося, що 7 людей загинули. Пізніше надійшла інформація про те, що пожежа в Парижі забрала життя 8 людей, а будинок могла підпалити місцева божевільна. Божевільну, яка підпалила будинок, раніше судили за підпал. Крім того, жінка регулярно проходила лікування у психлікарні.