Горит здание в 16-м административном округе Парижа. Также сообщается о 27 пострадавших, включая троих спасателей. Представители пожарной службы не исключают, что число жертв может увеличиться, поскольку пожар на седьмом и восьмом этажах продолжается.

Также сообщается, что пожар возник в 04:30 по киевскому времени, на месте работают около 200 пожарных. Причины возгорания неизвестны.

