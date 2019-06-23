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23 червня 2019, неділя, 16:47 27
Європа 2019-06-23T18:30:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: у Німеччині екоактивісти взяли штурмом шахту

Фото дня: у Німеччині екоактивісти взяли штурмом шахту

Активісти в Німеччині. Фото: instagram/youthforclimate_toulouse
Активісти в Німеччині. Фото: instagram/youthforclimate_toulouse

Сотні борців зі зміною клімату штурмували шахту Гарцвайлер у Західній Німеччині, де ведеться видобуток вугілля відкритим способом. Активісти протестували проти використання викопного палива.

Протестувальники прорвали поліцейський кордон й потрапили на територію шахти, пише "ВВС-Україна".

Поліція попереджала учасників акції, що територія шахти є небезпечною і заявила, що деякі правоохоронці постраждали, коли намагалися стримати протестувальників.

Німеччина пообіцяла до 2050 року стати "вуглецево нейтральною", тобто не допускати виділення вуглецю в атмосферу у кількості більшій за ту, яка може бути перероблена. Проте активісти стверджують, що цього необхідно досягти раніше.

Нещодавні дослідження суспільної думки показали, що зміна клімату входить до переліку основних занепокоєнь населення Німеччини, а підтримка Партії зелених знаходиться на рівні з Християнськими демократами, які нині керують урядом.

Раніше того дня протестувальники тимчасово заблокували залізничну лінію, що використовується для транспортування вугілля.

Деякі з активістів були серед 20-40 тисяч протестувальників, які брали участь демонстрації в п'ятницю в місті Аахен на підтримку шкільного страйкового руху проти зміни клімату, заснованого шведським підлітком Гретою Тунберг.

 
 
 
 
 
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Umweltaktivisten blockieren Gleise nahe dem Braunkohletagebau Garzweiler. Link in der Bio Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters #Umweltschutz #Klimanwandel #Klimakatastrophe #Protest #climatechange #climateaction #climateemergency

Публикация от Süddeutsche Zeitung (@sz)

 
 
 
 
 
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Tausende sind heute dem Aufruf von uns, @campact.de @Bund_bundesverband @naturfreundejugend @fridaysforfuture.de @ende__gelaende und #alledörferbleiben gefolgt 😍 und demonstrierten friedlich am RWE Tagebau Garzweiler im Rheinischen Kohlerevier. 🤑 Gemeinsam fordern wir einen raschen Kohleausstieg und den Erhalt der von der Abbaggerung durch RWE bedrohten Dörfer. Die Gier muss ein Ende haben. Hört ihr uns singen und rufen? 🎶🔈#AlleDörferbleiben #hambibleibt Wofür gehst du demonstrieren? 💚💪 . Fotos: 📷 © Anne Barth / Chris Grodotzki / Greenpeace Luftaufnahmen: © Greenpeace . . . . #klimadörferretten #klimadoerferretten #Klimaerhitzung #Klimanotstand #fridaysforfuture #Klimakrise #gretathunberg #rwe #greenpeace #Klimaschutz #nomorepillepalle #kohleausstieg #erneuerbareenergien #keepitintheground

Публикация от Greenpeace Deutschland (@greenpeace.de)

Як повідомляли Українські Новини, українська молодь приєдналися до Глобального кліматичного страйку.

Раніше організатори кліматичних страйків Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру.

Тим часом по всему світу набирає обороти екологічний флешмоб Trashtag Challenge.

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