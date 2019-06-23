Фото дня: у Німеччині екоактивісти взяли штурмом шахту

Сотні борців зі зміною клімату штурмували шахту Гарцвайлер у Західній Німеччині, де ведеться видобуток вугілля відкритим способом. Активісти протестували проти використання викопного палива.

Протестувальники прорвали поліцейський кордон й потрапили на територію шахти, пише "ВВС-Україна".

Поліція попереджала учасників акції, що територія шахти є небезпечною і заявила, що деякі правоохоронці постраждали, коли намагалися стримати протестувальників.

Німеччина пообіцяла до 2050 року стати "вуглецево нейтральною", тобто не допускати виділення вуглецю в атмосферу у кількості більшій за ту, яка може бути перероблена. Проте активісти стверджують, що цього необхідно досягти раніше.

Нещодавні дослідження суспільної думки показали, що зміна клімату входить до переліку основних занепокоєнь населення Німеччини, а підтримка Партії зелених знаходиться на рівні з Християнськими демократами, які нині керують урядом.

Раніше того дня протестувальники тимчасово заблокували залізничну лінію, що використовується для транспортування вугілля.

Деякі з активістів були серед 20-40 тисяч протестувальників, які брали участь демонстрації в п'ятницю в місті Аахен на підтримку шкільного страйкового руху проти зміни клімату, заснованого шведським підлітком Гретою Тунберг.

Як повідомляли Українські Новини, українська молодь приєдналися до Глобального кліматичного страйку.

Раніше організатори кліматичних страйків Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру.

Тим часом по всему світу набирає обороти екологічний флешмоб Trashtag Challenge.