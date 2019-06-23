Фото дня: у Німеччині екоактивісти взяли штурмом шахту

Сотні борців зі зміною клімату штурмували шахту Гарцвайлер у Західній Німеччині, де ведеться видобуток вугілля відкритим способом. Активісти протестували проти використання викопного палива.\r\nПротестувальники прорвали поліцейський кордон й потрапили на територію шахти, пише "ВВС-Україна".\r\nПоліція попереджала учасників акції, що територія шахти є небезпечною і заявила, що деякі правоохоронці постраждали, коли намагалися стримати протестувальників.\r\nНімеччина пообіцяла до 2050 року стати "вуглецево нейтральною", тобто не допускати виділення вуглецю в атмосферу у кількості більшій за ту, яка може бути перероблена. Проте активісти стверджують, що цього необхідно досягти раніше.\r\nНещодавні дослідження суспільної думки показали, що зміна клімату входить до переліку основних занепокоєнь населення Німеччини, а підтримка Партії зелених знаходиться на рівні з Християнськими демократами, які нині керують урядом.\r\nРаніше того дня протестувальники тимчасово заблокували залізничну лінію, що використовується для транспортування вугілля.\r\nДеякі з активістів були серед 20-40 тисяч протестувальників, які брали участь демонстрації в п'ятницю в місті Аахен на підтримку шкільного страйкового руху проти зміни клімату, заснованого шведським підлітком Гретою Тунберг.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nUmweltaktivisten blockieren Gleise nahe dem Braunkohletagebau Garzweiler. Link in der Bio Foto: Thilo Schmuelgen\/Reuters #Umweltschutz #Klimanwandel #Klimakatastrophe #Protest #climatechange #climateaction #climateemergency\r\nПубликация от Süddeutsche Zeitung (@sz) 22 Июн 2019 в 2:09 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nTausende sind heute dem Aufruf von uns, @campact.de @Bund_bundesverband @naturfreundejugend @fridaysforfuture.de @ende__gelaende und #alledörferbleiben gefolgt 😍 und demonstrierten friedlich am RWE Tagebau Garzweiler im Rheinischen Kohlerevier. 🤑 Gemeinsam fordern wir einen raschen Kohleausstieg und den Erhalt der von der Abbaggerung durch RWE bedrohten Dörfer. Die Gier muss ein Ende haben. Hört ihr uns singen und rufen? 🎶🔈#AlleDörferbleiben #hambibleibt Wofür gehst du demonstrieren? 💚💪 . Fotos: 📷 © Anne Barth \/ Chris Grodotzki \/ Greenpeace Luftaufnahmen: © Greenpeace . . . . #klimadörferretten #klimadoerferretten #Klimaerhitzung #Klimanotstand #fridaysforfuture #Klimakrise #gretathunberg #rwe #greenpeace #Klimaschutz #nomorepillepalle #kohleausstieg #erneuerbareenergien #keepitintheground\r\nПубликация от Greenpeace Deutschland (@greenpeace.de) 22 Июн 2019 в 6:41 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українська молодь приєдналися до Глобального кліматичного страйку.\r\nРаніше організатори кліматичних страйків Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру.\r\nТим часом по всему світу набирає обороти екологічний флешмоб Trashtag Challenge.