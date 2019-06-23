На Донеччині працівники шахти зупинили видобуток вугілля

Працівники шахти "Південнодонбаська №1" (Донецька область) відмовилися спускатися в шахту через заборгованості із зарплати, видобуток вугілля на підприємстві зупинено.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передають Українські Новини.

"На шахті "Південнодонбаська №1" зупинено видобуток вугілля. Гірники другої зміни приєдналися до своїх колег з першої зміни і теж відмовилися спускатися в шахту. Вимоги ті ж - виплатити заборгованість із зарплати і повернути 200 млн гривень, які заборгував підприємству "Госуглепостач", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня львівським шахтарям почали повертати борги із зарплати. "Львіввугілля" отримав 95 млн гривень згідно з домовленостями на поставку вугілля і всі кошти спрямував на виплату зарплати.

12 червня у Покровську Донецької області під час роботи на шахті загинули двоє гірників.

7 червня 2 шахти призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати заробітної плати.