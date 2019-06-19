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19 июня 2019, среда, 10:42 1325
Экономика 2019-06-19T10:45:34+03:00
Українські Новини
Львовским шахтерам начали возвращать долги по зарплате

Львовским шахтерам начали возвращать долги по зарплате

Государственное предприятие "Львовуголь" 18 июня полностью погасило долг по зарплате перед шахтерами за апрель.

Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Шахтерам Львовщины выплатили зарплату за апрель в полном объеме", - говорится в сообщении.

"Львовуголь" получил 95 млн гривен согласно договоренностям на поставку угля и все средства направил на выплату зарплаты.

Как сообщали Українські Новини, 7 июня 2 шахты государственного предприятия "Львовуголь" приостановили работу во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.

Шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" 10 июня перекрывали международную трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты заработной платы во Львовской области.

 

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