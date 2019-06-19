Львовским шахтерам начали возвращать долги по зарплате

Государственное предприятие "Львовуголь" 18 июня полностью погасило долг по зарплате перед шахтерами за апрель.\r\nОб этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.\r\n"Шахтерам Львовщины выплатили зарплату за апрель в полном объеме", - говорится в сообщении.\r\n"Львовуголь" получил 95 млн гривен согласно договоренностям на поставку угля и все средства направил на выплату зарплаты.\r\nКак сообщали Українські Новини, 7 июня 2 шахты государственного предприятия "Львовуголь" приостановили работу во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.\r\nШахтеры государственного предприятия "Львовуголь" 10 июня перекрывали международную трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты заработной платы во Львовской области.\r\n