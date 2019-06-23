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23 червня 2019, неділя, 14:05 16
Події 2019-06-23T16:00:01+03:00
Українські Новини
У двох областях через негоду без світла залишились 65 населених пунктів

У двох областях через негоду без світла залишились 65 населених пунктів

65 населених пунктів знеструмлено через негоду у Вінницькій і Житомирській областях.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"У ніч з 22 на 23 червня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередачі було знеструмлено 65 населених пунктів у 2 областях, а саме: у Вінницькій - 12 і Житомирській - 53", - йдеться в ньому.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляли Українські  Новини, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про грозу, шквали, град на території Київської області  23 червня.

23 червня у центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, місцями град, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +26...+34 градуси. На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі +15...+22 градусів, вдень +27... +33 градуси.

 

 

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