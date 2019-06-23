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23 червня 2019, неділя, 11:50 44
Життя 2019-06-23T11:57:57+03:00
Українські Новини
Ураган йде на Київ і область: оголошено жовтий рівень небезпеки

Ураган йде на Київ і область: оголошено жовтий рівень небезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про грозу, град та шквали на території Київської області 23 червня.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, в найближчі години і до кінця доби 23 червня грози, місцями шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, палюча спеку схлестнется з грозами та шквалами: синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень.

Раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.

 

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