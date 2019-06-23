Ураган йде на Київ і область: оголошено жовтий рівень небезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про грозу, град та шквали на території Київської області 23 червня.\r\nПро це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.\r\n"За даними Укргідрометцентру, в найближчі години і до кінця доби 23 червня грози, місцями шквали 15-20 м\/с (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, палюча спеку схлестнется з грозами та шквалами: синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень.\r\nРаніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.\r\n