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23 червня 2019, неділя, 10:15 107
Суспільство 2019-06-23T12:30:02+03:00
Українські Новини
Захистимо дітей від педерастів: У Києві проходить акція протесту на шляху ходи КиївПрайду

Захистимо дітей від педерастів: У Києві проходить акція протесту на шляху ходи КиївПрайду

Акція протесту.
Акція протесту.

Громадська організація "Традиція і порядок" проводить акцію протесту на шляху ходи колони в підтримку ЛГБТ в Києві, правоохоронці забезпечують порядок.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Станом на 9:30 на вул. Володимирська біля Київського національного університету ім. Тараса Шевченка "Традиція і порядок" проводить акцію протесту, від колони маршу їх відокремили правоохоронці.

Акція протесту. Акція протесту.

"Ви бачите вони стоять на шляху. Будемо вирішувати, що робити", - сказала Українським Новинам директор "Київпрайду" Руслана Панухник.

Вона зазначила, що не знає, яким шляхом піде колона.

Також правоохоронці знаходяться вздовж проїзної частини по вул. Володимирської та Богдана Хмельницького.

Противники акції знаходяться на тротуарі вздовж колони.

Вони тримають плакати "Традиційна сім'я", "Содом - дорога в пекло".

На даний момент учасників акції більш 2 тис. чоловік.

Затримань і порушень не помічено.

Як повідомляли Українські Новини, "Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві.

Тим часом, центр Києва перекрили через Маршу рівності і закрили станції метро: схема об'їзду.

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