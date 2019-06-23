Громадська організація "Традиція і порядок" проводить акцію протесту на шляху ходи колони в підтримку ЛГБТ в Києві, правоохоронці забезпечують порядок.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nСтаном на 9:30 на вул. Володимирська біля Київського національного університету ім. Тараса Шевченка "Традиція і порядок" проводить акцію протесту, від колони маршу їх відокремили правоохоронці.\r\nАкція протесту. \r\n"Ви бачите вони стоять на шляху. Будемо вирішувати, що робити", - сказала Українським Новинам директор "Київпрайду" Руслана Панухник.\r\nВона зазначила, що не знає, яким шляхом піде колона.\r\nТакож правоохоронці знаходяться вздовж проїзної частини по вул. Володимирської та Богдана Хмельницького.\r\nПротивники акції знаходяться на тротуарі вздовж колони.\r\nВони тримають плакати "Традиційна сім'я", "Содом - дорога в пекло".\r\nНа даний момент учасників акції більш 2 тис. чоловік.\r\nЗатримань і порушень не помічено.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві.\r\nТим часом, центр Києва перекрили через Маршу рівності і закрили станції метро: схема об'їзду.