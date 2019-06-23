Марш рівності проходить у Києві: присутні євродепутат і посол

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У Києві в неділю, 23 червня, в черговий раз проходить Марш рівності. Понад 2,5 тис. осіб розпочали ходу на підтримку ЛГБТ в Києві, 1 чоловік затриманий при спробі зриву заходу.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

"Марш рівності" почався близько 10:00. Хода почалася від Будинку вчителя по вул. Володимирській. На акції присутній депутат Європарламенту Ребекка Хармс і посол Канади в Україні Роман Ващук.

Учасники заходу повернули на бульварі Т. Шевченка в бік Хрещатика.

Також паралельно з цим заходом проходить акція "На захист сімейних цінностей" в парку Тараса Шевченка.

На початку ходи чоловік вибіг вперед і намагався вирвати плакат у одного з учасників колони. Його затримала поліція.

Цього року масштаби заходу великі - очікується близько 10 тисяч людей, повідомляє Інформатор.

Як повідомляє видання, волонтери на місці консультують всіх учасників маршу: як тримати руки, як розставити лікті, як нести прапори, куди подіти символіку.

Марш рівності. Фото: Інформатор

Прохід на Богдана Хмельницького з Хрещатика і протилежної сторони закритий для пішоходів. Пускають тільки тих, хто там працює або мешкає. Дістатися на точки збору можна з вулиці Прорізної.

Поряд з точкою збору учасників ЛГБТ-ходи зібралися релігійні противники Маршу. Вони стоять з плакатами «Ві ганьба для наших батьків», «Україна-не содом». Також багато людей прийшли з іконами.

Нацгвардія оточила територію у парку Шевченка. Зараз учасники заходу потроху будуються в організовані колони. Все проходить мирно і без провокацій.

Учасники Маршу потроху збираються у парку Шевченка — їх вже близько тисячі. Багато їх них яскраво одягнені, навіть екстравагантно.

Марш рівності. Фото: Інформатор

На акцію проти Маршу рівності в неділю планували пронести екскременти, розфасовані по презервативи.

Про це Громадському на побудові всіх підрозділів поліції повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, противники Маршу планували закидати нечистотами учасників "Київпрайду" і представників поліції.

Крищенко розповів, що поліція провела мало не цілу спецоперацію вночі, 23 червня.

"На Парковій зупинили автобус, який віз у центр 200 таких "снарядів" з лайном. Щоб наповнити кондоми фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла "лайнолабораторія". А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети", - повідомив начальник поліції Києва.

Як повідомляли Українські Новини, "Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві.

Тим часом, центр Києва перекрили через Маршу рівності і закрили станції метро: схема об'їзду.