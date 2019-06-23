Марш рівності проходить у Києві: присутні євродепутат і посол

(Новина доповнена оновленою інформацією)\r\nУ Києві в неділю, 23 червня, в черговий раз проходить Марш рівності. Понад 2,5 тис. осіб розпочали ходу на підтримку ЛГБТ в Києві, 1 чоловік затриманий при спробі зриву заходу.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\n"Марш рівності" почався близько 10:00. Хода почалася від Будинку вчителя по вул. Володимирській. На акції присутній депутат Європарламенту Ребекка Хармс і посол Канади в Україні Роман Ващук.\r\nУчасники заходу повернули на бульварі Т. Шевченка в бік Хрещатика.\r\nТакож паралельно з цим заходом проходить акція "На захист сімейних цінностей" в парку Тараса Шевченка.\r\nНа початку ходи чоловік вибіг вперед і намагався вирвати плакат у одного з учасників колони. Його затримала поліція.\r\n\r\nОсь момент нападу на колону #KyivPride pic.twitter.com\/7B8b3N2FH2\r\n— Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) 23 июня 2019 г.\r\n\r\nЦього року масштаби заходу великі - очікується близько 10 тисяч людей, повідомляє Інформатор.\r\n\r\nЯк повідомляє видання, волонтери на місці консультують всіх учасників маршу: як тримати руки, як розставити лікті, як нести прапори, куди подіти символіку.\r\nМарш рівності. Фото: Інформатор\r\n\r\nПрохід на Богдана Хмельницького з Хрещатика і протилежної сторони закритий для пішоходів. Пускають тільки тих, хто там працює або мешкає. Дістатися на точки збору можна з вулиці Прорізної.\r\n\r\nПоряд з точкою збору учасників ЛГБТ-ходи зібралися релігійні противники Маршу. Вони стоять з плакатами «Ві ганьба для наших батьків», «Україна-не содом». Також багато людей прийшли з іконами.\r\n\r\nНацгвардія оточила територію у парку Шевченка. Зараз учасники заходу потроху будуються в організовані колони. Все проходить мирно і без провокацій.\r\nУчасники Маршу потроху збираються у парку Шевченка — їх вже близько тисячі. Багато їх них яскраво одягнені, навіть екстравагантно.\r\n\r\nМарш рівності. Фото: Інформатор\r\nНа акцію проти Маршу рівності в неділю планували пронести екскременти, розфасовані по презервативи.\r\nПро це Громадському на побудові всіх підрозділів поліції повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.\r\nЗа його словами, противники Маршу планували закидати нечистотами учасників "Київпрайду" і представників поліції.\r\nКрищенко розповів, що поліція провела мало не цілу спецоперацію вночі, 23 червня.\r\n"На Парковій зупинили автобус, який віз у центр 200 таких "снарядів" з лайном. Щоб наповнити кондоми фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла "лайнолабораторія". А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети", - повідомив начальник поліції Києва.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві.\r\nТим часом, центр Києва перекрили через Маршу рівності і закрили станції метро: схема об'їзду.