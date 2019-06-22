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22 червня 2019, субота, 23:46 8
Верховна Рада і партії 2019-06-23T01:00:01+03:00
Українські Новини
У Харкові виборцям роздають безкоштовні ліки від депутата

У Харкові виборцям роздають безкоштовні ліки від депутата

Поліція Харкова розпочала кримінальне провадження за фактом підкупу виборців у виборчому окрузі №169.

Про це 22 червня повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, 21 червня в мережі було виявлено ряд повідомлень громадян, в яких вони повідомляли про факт розповсюдження невідомими наборів з лікарськими засобами від імені одного з кандидатів у депутати Верховної Ради.

"Громадяни розцінюють це як спробу вплинути на реалізацію виборцями округу №169 їх виборчого права при голосуванні на дострокових парламентських виборах і змусити людей віддати свій голос за певного кандидата", - повідомили в поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 КК україни (підкуп виборця, учасника референдуму), санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

У поліції уточнили, що з 24 травня (початку передвиборчої кампанії) поліцією Харківщини зареєстровані 18 повідомлень про порушення закону "Про вибори народних депутатів України", перевірка інформації, викладеної у заявах, триває.

Як повідомляли Українські Новини, поліція отримала 1 245 повідомлень про порушення на виборах Президента і відкрила 17 кримінальних проваджень.

Президент Володимир Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибору парламенту на 21 липня.

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