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23 червня 2019, неділя, 06:00 37 Карта
Життя 2019-06-23T09:15:01+03:00
Українські Новини
Синоптик розповіла, коли екстремальна спека піде з України

Синоптик розповіла, коли екстремальна спека піде з України

Літо Фото: pixabay
Літо Фото: pixabay

Після тривалої рекордної спеки в Україну нарешті прийде довгоочікувана прохолода і волога.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У середу ми, українці, дружно і весело будемо говорити "бебебе" більшості країн Західної Європи, Центру і Півдня. Адже саме туди втече спека 26 червня. Хто в Париж, Берлін і т. д. на екскурсію - купіть величезного голлівудського капелюха", - написала вона.

В Україні очікується + 23 + 29 градусів. "А немилосердні + 30 + 36 градусів охоплять Францію, Німеччину, ну і все, що ви бачите на карті насиченого бордового і бузкового кольорів", - радіє синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Але в неділю, за її словами, в Україні ще триватиме спека. Короткочасні дощі з грозами пройдуть на Заході, у Вінницькій, місцями на Півночі. На решті території буде сухо.

У Києві в неділю - спека, за +30 градусів. Дощ з грозою можливий пізно ввечері.

"Зміну повітряної маси на свіжу наступного тижня принесе певні коливання нашим організмам - не лякайтеся, просто майте на увазі", - попередила синоптик.

Діаграма для Києва . Джерело: wetterzentrale. Діаграма для Києва . Джерело: wetterzentrale.

В понеділок у Києві теж буде жарко, до +30 градусів.

У вівторок натяк на послаблення спеки, у середу - ослаблення спеки.

Як повідомляли Українські Новини, спека "перевалить" за +36 і піде в Європу: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.

Тим часом в Європу прийде екстремальна спека.

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