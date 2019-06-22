В Европу придет экстремальная жара

Из-за шторма над Атлантическим океаном и высокого давления над центральной Европой, которые вытянут очень горячий воздух из Африки на север, в Европе ожидается экстремальная 40-градусная жара. Об этом сообщает The Guardian.

Так, сообщается, что потенциально опасная жара ожидается над большой частью западной и центральной Европы.

Отмечается, что на большей части континентальной Европы днем ожидается от +32 градусов. В крупных городах столбики термометров покажут до +38 … +40 градусов.

Также во Франции ожидают +35 … +40 градусов, метеорологи в Германии также прогнозируют до 40 градусов тепла. Не исключают, что будет побит национальный температурный рекорд 2015 года, когда в Баварии зафиксировали +40,3 градуса.

Кроме того, в первой половине следующей недели аномальная жара ожидается в Мадриде, Берлине, Париже, Брюсселе, Франкфурте. В дальнейшем - в Бухаресте, Вене, Будапеште, Белграде и Софии.

По данным долгосрочных прогнозов, температура в течение июля и августа, как ожидается, будет выше обычной.

Как сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

Ранее в Киеве зафиксировали новые температурные рекорды.