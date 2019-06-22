підписатися на розсилку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
22 червня 2019, субота, 19:14 3
Транспорт 2019-06-22T19:20:53+03:00
Українські Новини
Проспект Перемоги повністю перекриють в районі Шулявки

Проспект Перемоги повністю перекриють в районі Шулявки

Обмеження руху. Фото: dorinfo.ru
Обмеження руху. Фото: dorinfo.ru

В ніч на восресенье в Києві буде повністю обмежено рух транспорту в районі станції метро "Шулявська" через реконструкцію шляхопроводу.

Про це повідомили в Дирекції будівництва дорожньо-будівельних споруд Києва.

"В ніч на 23 червня з 1:00 до 12:00 години дня буде повністю обмежено наскрізний рух транспорту по проспекту Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. Це пов'язано з початком монтажу металоконструкцій нового шляхопроводу", - сказано в повідомленні.

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і дотримуватися правил дорожнього руху для уникнення аварій.

Як повідомляли Українські Новини, центр Києва частково перекриють через проведення Київпрайду на цих вихідних. Перекриття торкнеться таких вулиць як Хрещатик, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Володимирська.

Тим часом через спеку в Києві обмежили рух вантажівок.

Реконструкцію Шулявського моста розпочато 18 березня. З початком робіт рух транспорту в районі значно ускладнений.

Більше новин про: Шулявський міст Реконструкція перекриття руху Перекриття доріг в Києві Шулявський шляхопровід

Архів
Новини
Проспект Перемоги повністю перекриють в районі Шулявки 19:14
Ресторатори з Москви зробили грузинам знижку у відповідь на надбавку до рахунку росіянам в Грузії 18:45
Пожежа в електричці. Фото: Інформатор
Фото дня: Під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів 18:15
Брат представника Президента в Раді балотується кандидатом у депутати від "Слуги народу" 17:45
Влада Зеленського нічим не відрізняється від режиму Порошенка, - платформа Бойка 17:15
більше новин
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
Досвід французької Veolia допоможе Києву налагодити екологічну переробку відходів, - Кличко 16:36
На виборах впевнено лідирує "Слуга народу", а "Голос" Вакарчука на останньому прохідному місці 15:31
Росію зобов'язали заплатити українці за анексію Криму 18:06
Порошенко подав зустрічну заяву проти Портнова, яке було відхилено ДБР 19:30
більше новин
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова 21:59
У Києві закрили три центральні станції метро 12:16
"Нафтогаз" знизив на липень ціни на газ для промспоживачів на 13,5% 10:23
У Тбілісі до протестувальників біля парламенту застосували гумові кулі і газ, є постраждалі 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok