Проспект Перемоги повністю перекриють в районі Шулявки

В ніч на восресенье в Києві буде повністю обмежено рух транспорту в районі станції метро "Шулявська" через реконструкцію шляхопроводу.

Про це повідомили в Дирекції будівництва дорожньо-будівельних споруд Києва.

"В ніч на 23 червня з 1:00 до 12:00 години дня буде повністю обмежено наскрізний рух транспорту по проспекту Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. Це пов'язано з початком монтажу металоконструкцій нового шляхопроводу", - сказано в повідомленні.

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і дотримуватися правил дорожнього руху для уникнення аварій.

Як повідомляли Українські Новини, центр Києва частково перекриють через проведення Київпрайду на цих вихідних. Перекриття торкнеться таких вулиць як Хрещатик, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Володимирська.

Тим часом через спеку в Києві обмежили рух вантажівок.

Реконструкцію Шулявського моста розпочато 18 березня. З початком робіт рух транспорту в районі значно ускладнений.