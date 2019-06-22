Проспект Перемоги повністю перекриють в районі Шулявки

В ніч на восресенье в Києві буде повністю обмежено рух транспорту в районі станції метро "Шулявська" через реконструкцію шляхопроводу.\r\nПро це повідомили в Дирекції будівництва дорожньо-будівельних споруд Києва.\r\n"В ніч на 23 червня з 1:00 до 12:00 години дня буде повністю обмежено наскрізний рух транспорту по проспекту Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. Це пов'язано з початком монтажу металоконструкцій нового шляхопроводу", - сказано в повідомленні.\r\nВодіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і дотримуватися правил дорожнього руху для уникнення аварій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, центр Києва частково перекриють через проведення Київпрайду на цих вихідних. Перекриття торкнеться таких вулиць як Хрещатик, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Володимирська.\r\nТим часом через спеку в Києві обмежили рух вантажівок.\r\nРеконструкцію Шулявського моста розпочато 18 березня. З початком робіт рух транспорту в районі значно ускладнений.