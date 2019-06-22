На всі вихідні через Київпрайд частково перекриють центр: як об'їхати

Цими вихідними, 22-23 червня, в Києві через проведення "Київпрайду" громадський транспорт змінить рух. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"З 18:00 22 червня до закінчення масових заходів 23 червня громадський транспорт змінить рух у зв'язку з перекриттям працівниками Національної поліції дорожнього руху на низці вулиць", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що рух наземного громадського транспорту буде організовано наступним чином:

- тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94н відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянського, площі Космонавтів, вул. Чорнобильської, просп. Леся Курбаса в б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі - вул. Леонтовича - вул. Богдана Хмельницького - вул. Пирогова - б-р Тараса Шевченка, далі по своїх маршрутах;

- автобусів маршруту № 20 від ж/м Корчувате до вул. Велика Васильківська за власним маршрутом, далі - вул. Саксаганського - вул. Антоновича, далі в напрямку ж/м Корчувате за власним маршрутом;

- автобусів маршруту № 24 від Національного музею історії України в Другій світовій війні до Європейської площі;

- автобусів маршруту №114 від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. Лобановського;

- автобусів маршруту № 118 від ст. м "Чернігівська" до ст. м "Палац Спорту".

Схема: КМДА

Крім того, на час проведення заходів, буде організовано рух:

автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 189 від вул. Чорнобильській до б-ру Шевченка Т. (розворот на перехресті з вулицею Леонтовича та у зворотному напрямку б-ром Т. Шевченка);

автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 231 від вул. Кадетський Гай до б-ру Шевченка Т. (розворот на перехресті з вулицею Леонтовича)

автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 429 від вул. Тулузи в б-ру Шевченка Т. (розворот на перехресті з вулицею Леонтовича)

автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 433 від вул. Жолудєва до б-ру Шевченка Т. (розворот на перехресті з вулицею Леонтовича)

автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 450 від вул. Солом'янської до пл. Перемоги за власною схемою, далі вул. Старовокзальна - вул. Жилянська (у зворотному напрямку вул. Саксаганського) - далі за власною схемою;

автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 575 від вул. Сергія Данченка в б-ру Шевченка Т. (розворот на перехресті з вулицею Леонтовича).

Як повідомляли Українські Новини, центр Києва частково перекриють через проведення Київпрайду цими вихідними. Перекриття торкнеться таких вулиць Як Хрещатик, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Володимирська.

Тим часом через спеку в Києві обмежили рух вантажівок.