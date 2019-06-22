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22 червня 2019, субота, 11:52 8
Політика 2019-06-22T12:45:01+03:00
Українські Новини
Радник Мангера попався на хабарі 30 тис. доларів

Радник Мангера попався на хабарі 30 тис. доларів

Затримання радника Мангера на хабарі. Фото: прес-служба прокуратури
Затримання радника Мангера на хабарі. Фото: прес-служба прокуратури

Військова прокуратура Херсонської області викрила на хабарі директора комунальної установи "Пансіонат Арабатська стрілка", радника голови Херсонської облради Владислава Мангера. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону.

"Встановлено, що вказаний посадовець, попередньо змовившись із службовими особами Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області, вимагав та отримав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 30 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що кошти вимагач отримав за сприяння у виділенні 3-х земельних ділянок на території с. Счастлівцево.

"Військова прокуратура готує зазначеній особі повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - зазначили в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, начальника ДФС в Херсонській області і Криму спіймали на хабарі в 20 тис. гривень.

Раніше в Сумській області суддю затримали за підозрою в отриманні $4 тис. хабара.

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