Радник Мангера попався на хабарі 30 тис. доларів

Військова прокуратура Херсонської області викрила на хабарі директора комунальної установи "Пансіонат Арабатська стрілка", радника голови Херсонської облради Владислава Мангера. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону.

"Встановлено, що вказаний посадовець, попередньо змовившись із службовими особами Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області, вимагав та отримав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 30 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що кошти вимагач отримав за сприяння у виділенні 3-х земельних ділянок на території с. Счастлівцево.

"Військова прокуратура готує зазначеній особі повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - зазначили в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, начальника ДФС в Херсонській області і Криму спіймали на хабарі в 20 тис. гривень.

Раніше в Сумській області суддю затримали за підозрою в отриманні $4 тис. хабара.