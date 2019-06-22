підписатися на розсилку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
22 червня 2019, субота, 11:05 23
Президент 2019-06-22T12:15:13+03:00
Українські Новини
"Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві

"Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві

Лідери ЛГБТ руху прийшли під АП, щоб звернути увагу до себе Володимира Зеленського. Фото: Інформатор
Лідери ЛГБТ руху прийшли під АП, щоб звернути увагу до себе Володимира Зеленського. Фото: Інформатор

Громадська організація "Київпрайд" вдруге закликає Президента Володимира Зеленського, який не відповів на перше запрошення ЛГБТ-спільноти, відвідати "Марш рівності" в Києві 23 червня.

Про це повідомила журналістам біля Адміністрації Президента директор організації Руслана Панухник, передають Українські новини.

"Ми дуже хочемо бачити Президента на "Марші рівності" 23 числа в центрі міста", - сказала вона.

Панухник зазначила, що в Адміністрацію і штаб команди Зеленського були направлені запрошення на марш, однак ЛГБТ-активісти не отримали відповіді.

Вона розповіла, що захід пройде в неділю о 10:00 біля будівлі опери ім. Тараса Шевченка в центрі Києва.

Крім того, представники "Київпрайду" просять Зеленського відреагувати на напад на відвідувачів "ПрайдХауса" 19 червня в Києві.

"Ми просили пана мера і пана Президента публічно відреагувати, засудити напад. Ми вважаємо, що публічне неосудження, ігнорування цих нападів є публічною легітимізацією злочинів на ґрунті ненависті, дискримінації і нападів на ЛГБТ-активістів", - сказала представник організації Софія Лапіна.

За її даними, постраждали 18 осіб, 1 госпіталізували, а поліція відкрила виробництво.

Як повідомляли Українські новини, в центрі Києва обмежать рух через "Київпрайд".

Тим часом у Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ.

Більше новин про: Володимир Зеленський ЛГБТ-спільнота Марш рівності

Архів
Новини
Радник Мангера попався на хабарі 30 тис. доларів 11:52
Третьяков закликав партію "Слуга Народу" разом боротися з чорними технологіями на окрузі 11:28
"Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві 11:05
71,6% опитаних визнають, що рішення суду, в якому вони брали участь, було справедливим, - Центр Разумкова 10:40
Пожежа без жертв сталася на газопроводі у Львівській області 10:37
більше новин
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Найвищий бал на ЗНО з української мови отримали школярки з Донецької області 12:42
Новий варіант постанови Кабміну про ПСО - це компромісне рішення, що влаштовує всіх, - Буславець 12:39
Досвід французької Veolia допоможе Києву налагодити екологічну переробку відходів, - Кличко 16:36
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?" 12:45
Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП 14:03
Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова 21:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok