"Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві

Громадська організація "Київпрайд" вдруге закликає Президента Володимира Зеленського, який не відповів на перше запрошення ЛГБТ-спільноти, відвідати "Марш рівності" в Києві 23 червня.\r\nПро це повідомила журналістам біля Адміністрації Президента директор організації Руслана Панухник, передають Українські новини.\r\n"Ми дуже хочемо бачити Президента на "Марші рівності" 23 числа в центрі міста", - сказала вона.\r\nПанухник зазначила, що в Адміністрацію і штаб команди Зеленського були направлені запрошення на марш, однак ЛГБТ-активісти не отримали відповіді.\r\nВона розповіла, що захід пройде в неділю о 10:00 біля будівлі опери ім. Тараса Шевченка в центрі Києва.\r\nКрім того, представники "Київпрайду" просять Зеленського відреагувати на напад на відвідувачів "ПрайдХауса" 19 червня в Києві.\r\n"Ми просили пана мера і пана Президента публічно відреагувати, засудити напад. Ми вважаємо, що публічне неосудження, ігнорування цих нападів є публічною легітимізацією злочинів на ґрунті ненависті, дискримінації і нападів на ЛГБТ-активістів", - сказала представник організації Софія Лапіна.\r\nЗа її даними, постраждали 18 осіб, 1 госпіталізували, а поліція відкрила виробництво.\r\nЯк повідомляли Українські новини, в центрі Києва обмежать рух через "Київпрайд".\r\nТим часом у Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ.