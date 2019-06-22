У Херсонській і Львівській областях підтоплені понад 100 господарств, серед них 19 житлових будинків

У Херсонській області підтоплено 50 з 252 домогосподарств, серед яких один житловий будинок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.\r\nТак, повідомляється, що для відкачування води залучено 18 чоловік особового складу, а також 7 одиниць спеціальної техніки.\r\n"Протягом доби відкачано 4 тис. 100 м3 води (всього з початку робіт 117 тис. 180 кубічних метрів)", - йдеться в повідомленні.\r\nТакож, за даними рятувальників, рівень води поступово спадає.\r\nКрім того, у Львівській області в трьох населених пунктах Пустомитівського і Миколаївського району залишається підтопленими 68 домогосподарств, серед яких 18 житлових будинків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області сильні дощі затопили понад 100 господарств.\r\nРаніше потужна злива затопила вулиці і двори у Рівненській області.