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22 червня 2019, субота, 10:27 12
Суспільство 2019-06-22T12:30:02+03:00
Українські Новини
У Херсонській і Львівській областях підтоплені понад 100 господарств, серед них 19 житлових будинків

У Херсонській і Львівській областях підтоплені понад 100 господарств, серед них 19 житлових будинків

Підтоплення. Фото: ДСНС
Підтоплення. Фото: ДСНС

У Херсонській області підтоплено 50 з 252 домогосподарств, серед яких один житловий будинок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що для відкачування води залучено 18 чоловік особового складу, а також 7 одиниць спеціальної техніки.

"Протягом доби відкачано 4 тис. 100 м3 води (всього з початку робіт 117 тис. 180 кубічних метрів)", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними рятувальників, рівень води поступово спадає.

Крім того, у Львівській області в трьох населених пунктах Пустомитівського і Миколаївського району залишається підтопленими 68 домогосподарств, серед яких 18 житлових будинків.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області сильні дощі затопили понад 100 господарств.

Раніше потужна злива затопила вулиці і двори у Рівненській області.

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