У Херсонській і Львівській областях підтоплені понад 100 господарств, серед них 19 житлових будинків

У Херсонській області підтоплено 50 з 252 домогосподарств, серед яких один житловий будинок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що для відкачування води залучено 18 чоловік особового складу, а також 7 одиниць спеціальної техніки.

"Протягом доби відкачано 4 тис. 100 м3 води (всього з початку робіт 117 тис. 180 кубічних метрів)", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними рятувальників, рівень води поступово спадає.

Крім того, у Львівській області в трьох населених пунктах Пустомитівського і Миколаївського району залишається підтопленими 68 домогосподарств, серед яких 18 житлових будинків.

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