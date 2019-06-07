В Ивано-Франковской области сильные дожди затопили более 100 хозяйств

Грозы и большое количество осадков, которые прошли на территории Косовского, Коломыйского и Тлумачского районов Ивано-Франковской области, затопили более сотни хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что на территории 3 административных районов, в 8 населенных пунктах области - Косове и Вербовце, Стопчатове, Смодной, Пистыне Косовского района, Большой Каменке и Турке Коломыйского района, Диброве Тлумачского района - были подтоплены дворы, жилые здания и сельскохозяйственные угодья.

По предварительной информации, в г. Косов подтоплены ориентировочно 10 хозяйств, повреждено дорожное полотно по ул. Павлика.

В с. Смодная Косовского района подтоплены порядка 25 хозяйств, в с. Вербовец Косовского района подтоплены порядка 100 хозяйств, разрушены 3 автомобильных переезда на приселках Гордаков, Кичера, Гавриле, повреждено дорожное покрытие улиц Франко, Павлика, Галана, Леси Украинки, переулок Банский.

Отмечается, что подразделения Управления ГосЧС в области совместно с коммунальными организациями осуществили 10 выездов для оказания помощи населению по откачке воды. Эвакуирован 1 человек из подтопленного жилого дома в селе Турка Коломыйского района.

К проведению работ привлечены 10 единиц техники и 26 человек, в т.ч. от областного управления ГСЧС 9 единиц техники, 9 мотопомп, 25 человек личного состава.

В пострадавших районах работают группы из числа представителей органов местного самоуправления для определения объемов отрицательных последствий непогоды.

Осадки в настоящее время прекратились, вода в основном самостоятельно уходит из подтопленных территорий.

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