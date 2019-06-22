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  • На Донбасі бойовики 25 разів відкривали вогонь по українським військовим, поранені четверо окупантів
22 червня 2019, субота, 08:25 10
Політика 2019-06-22T09:45:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики 25 разів відкривали вогонь по українським військовим, поранені четверо окупантів

На Донбасі бойовики 25 разів відкривали вогонь по українським військовим, поранені четверо окупантів

Вчора, 21 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Бойове поранення отримав один боєць ЗСУ. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 16 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні дев'ять разів.

"За минулу добу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 21 червня четверо окупантів були поранені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили трьох українських військових і поплатилися п'ятьма "бійцями".

Тим часом на Донбасі 19 червня загинув боєць ЗСУ, ще один поранений.

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