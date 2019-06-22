На Донбасі бойовики 25 разів відкривали вогонь по українським військовим, поранені четверо окупантів

Вчора, 21 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Бойове поранення отримав один боєць ЗСУ. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 16 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні дев'ять разів.

"За минулу добу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 21 червня четверо окупантів були поранені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили трьох українських військових і поплатилися п'ятьма "бійцями".

Тим часом на Донбасі 19 червня загинув боєць ЗСУ, ще один поранений.