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22 червня 2019, субота, 08:00 32
Європа 2019-06-22T10:00:02+03:00
Українські Новини
В Європу прийде екстремальна спека

В Європу прийде екстремальна спека

Літо. Спека. Фонтан. Фото: pixabay
Літо. Спека. Фонтан. Фото: pixabay

З-за шторму над Атлантичним океаном і високого тиску над центральною Європою, які витягнуть дуже гаряче повітря з Африки на північ, в Європі очікується екстремальна 40-градусна спека. Про це повідомляє The Guardian.

Так, повідомляється, що потенційно небезпечна спека очікується над великою частиною західної і центральної Європи.

Наголошується, що на більшій частині континентальної Європи вдень очікується від +32 градусів. У великих містах стовпчики термометрів покажуть до +38 ... +40 градусів.

Також у Франції очікують +35 ... +40 градусів, надалі метеорологи у Німеччині також прогнозують до 40 градусів тепла. Не виключають, що буде побитий національний температурний рекорд 2015 року, коли в Баварії зафіксували +40,3 градуси.

Крім того, в першій половині наступного тижня аномальна спека очікується в Мадриді, Берліні, Парижі, Брюсселі, Франкфурті. В подальшому - в Бухаресті, Відні, Будапешті, Белграді та Софії.

За даними довгострокових прогнозів, температура протягом липня і серпня, як очікується, буде вище звичайної.

Як повідомляли Українські Новини, спека "перевалить" за +36 і піде в Європу: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.

Раніше у Києві зафіксували нові температурні рекорди.

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