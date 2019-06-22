В Європу прийде екстремальна спека

З-за шторму над Атлантичним океаном і високого тиску над центральною Європою, які витягнуть дуже гаряче повітря з Африки на північ, в Європі очікується екстремальна 40-градусна спека. Про це повідомляє The Guardian.\r\nТак, повідомляється, що потенційно небезпечна спека очікується над великою частиною західної і центральної Європи.\r\nНаголошується, що на більшій частині континентальної Європи вдень очікується від +32 градусів. У великих містах стовпчики термометрів покажуть до +38 ... +40 градусів.\r\nТакож у Франції очікують +35 ... +40 градусів, надалі метеорологи у Німеччині також прогнозують до 40 градусів тепла. Не виключають, що буде побитий національний температурний рекорд 2015 року, коли в Баварії зафіксували +40,3 градуси.\r\nКрім того, в першій половині наступного тижня аномальна спека очікується в Мадриді, Берліні, Парижі, Брюсселі, Франкфурті. В подальшому - в Бухаресті, Відні, Будапешті, Белграді та Софії.\r\nЗа даними довгострокових прогнозів, температура протягом липня і серпня, як очікується, буде вище звичайної.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, спека "перевалить" за +36 і піде в Європу: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.\r\nРаніше у Києві зафіксували нові температурні рекорди.