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21 червня 2019, пʼятниця, 23:50 15
Суспільство 2019-06-22T01:15:01+03:00
Українські Новини
Видалити волосся і помитися: Супрун розповіла, як запобігти неприємному запаху поту в спеку

Видалити волосся і помитися: Супрун розповіла, як запобігти неприємному запаху поту в спеку

Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

В літню спеку особливо актуальне питання про те, як запобігти неприємному запаху поту і зменшити потовиділення.

Про те, як можна зробити це ефективно, на своїй сторінці у Facebook написала Уляна Супрун, в. о. міністра охорони здоров'я.

🔹 Дбайте про гігієну тіла. Регулярно приймайте душ і при необхідності користуйтеся антиперспірантами або дезодорантами.

🔹 Вибираючи дезодорант або антиперспірант, уважно читайте і виконуйте інструкції. Застереження "не наносити на пошкоджену шкіру" там написано не просто так. Також звертайте увагу на протимікробну діючу речовину - краще, якщо це буде спирт.

🔹 Віддавайте перевагу одягу з натуральних тканин, які дозволяють тілу дихати, і не затримують піт.

🔹 Переглянете свій раціон. При необхідності відмовтеся від продуктів і напоїв, які можуть викликати неприємний запах. Це, наприклад, алкоголь, часник, цибуля, кольрабі, червоне м'ясо.

🔹 Будьте фізично активні. Під час тренувань потові залози активно працюють і промиваються". Але пам'ятайте, що на кожне тренування потрібен чистий одяг.

🔹 Різкий запах поту може бути також побічним ефектом препаратів, які ви приймаєте. Уточніть у лікаря, а при необхідності проконсультуйтеся з ендокринологом.

🔹 Якщо вас турбує "емоційний" піт (коли ми стресуемо), є сенс подумати про видалення волосся на цих ділянках. Його потрібно видаляти з корінням. Чим менше волосяних фолікулів, тим менше апокрінових залоз, відповідно менше запаху. Гоління в цьому випадку майже нічого не вирішує.

🔹 Не використовуйте аерозолі в приміщенні без хорошої вентиляції. Аерозолі при вдиханні можуть бути токсичними, особливо для маленьких дітей.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун заявила, що не потрібно боятися протягів в спеку і можна сидіти на холодному.

Тим часом, палюча спека в Україні схлестнется з грозами та шквалами: синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень.

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