Вбивство Комарова є злочином проти всіх журналістів загалом, – Томіленко

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко вважає, що вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова є злочином проти всіх журналістів загалом.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Томіленко зазначив, що на даний момент ситуація із фізичною безпекою журналістів в Україні надзвичайно трагічна. Щорічний "Індекс фізичної безпеки журналістів", який НСЖУ проводить спільно з партнерами, щороку фіксує не менше 80 нападів на працівників ЗМІ.

"На жаль, на противагу немає успішних справ розслідування таких злочинів, що дає нам право говорити про системну безкарність, - наголосив Сергій Томіленко. – НСЖУ, як найбільше журналістське об’єднання, постійно закликає до публічних звітів керівників правоохоронних відомств. Та на сьогодні правоохоронці не готові до відкритого діалогу".

Щодо ходу розслідування вбивства Вадима Комарова, то від початку актив НСЖУ був критично налаштований: не було належних звітів від правоохоронців та відкритості по цій справі.

"Також ми переконані, що причиною вбивства стала саме робота Вадима. Тож і стаття, за якою відкрито справу, мала б бути перекваліфікована на професійну 345 (замах на життя журналіста), а потім після смерті Вадима на 348, - наголошує Сергій Томіленко. – Нині розслідувальну групу було посилено, її очолив заступник Сергія Князева. Зі свого боку будемо здійснювати громадський контроль, аби винних у такому жорстокому злочині було покарано. Убивство Вадима Комарова – це злочин проти всіх журналістів загалом".

Відзначимо, сьогодні, 21 червня, в Черкасах відбулася прес-конференція НСЖУ, яка була присвячена обставинам вбивства Вадима Комарова, проблемам фізичної безпеки співробітників ЗМІ в Україні та боротьбі з системної безкарністю за злочини проти журналістів.

Участь в заході взяли голова НСЖУ Сергій Томіленко, головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва, секретар НСЖУ, медіа-юрист Валерій Макєєв, а також журналісти черкаських і центральних ЗМІ, громадські активісти, друзі та близькі Вадима Комарова.

Як повідомлялося, 20 червня, близько 2:00, не приходячи до тями, в лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він знаходився в комі після жорстокого побиття, яке стався 4 травня близько 9:00 у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень та зник з місця події.

У НСЖУ відзначили, що, за інформацією колег Комарова, напад було скоєно через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна з найгучніших публікацій за останній час - про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова - розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста вже намагалися застрелити в 2016 році.