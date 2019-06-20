Дело Комарова надо переквалифицировать как убийство журналиста, – Томиленко

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко убежден, что дело черкасского журналиста Вадима Комарова, который сегодня, 20 июня, скончался в больнице в результате жестокого избиения, должно быть переквалифицировано именно как убийство или покушение на убийство журналиста.

Об этом сообщила Служба информации НСЖУ.

"Мы требуем в этой ситуации, конечно, чтобы и власть, и правоохранительные органы не ограничились правильными заявлениями сегодня или в ближайшие несколько дней. Мы требуем не слов, а действий. Мы хотим результата, а результат - это надлежащее расследование и наказание виновных", - сказал Томиленко.

По его словам, "до сих пор действия Национальной полиции у нас вызвали много вопросов, и в первую очередь вызвали вопросы у наших коллег в городе Черкассы, потому что фактически нет доверия к официальному расследованию, коммуникаций надлежащих нет".

"Сначала было дело, возбужденное по хулиганству, затем переквалифицировано как покушение на убийство, и сегодня оно переквалифицировано на убийство. Но это не журналистская статья. Мы требуем переквалификации. В Украине есть 3 статьи Уголовного кодекса, соответственно есть статья покушение на убийство или убийство журналиста (статья 348-1 УК). В этой ситуации мы требуем переквалифицировать именно по этому направлению и провести расследование, которое будет вызывать доверие у общества и журналистского сообщества", - отметил Томиленко.

Он отметил: "Мы хотим, чтобы действительно расследованием занималась квалифицированная следственная группа".

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"Мы приветствуем сегодняшние заявления главы Национальной полиции Украины Князева о том, что усилена следственная группа, и ее возглавил руководитель криминальной полиции Нацполиции (Вячеслав Аброськин), что опытные столичные следователи будут оказывать помощь черкасским следователям. Но вместе с тем, мы бы хотели, чтобы такая резонансная и мощная следственная группа была сформирована в первые дни после нападения на нашего коллегу", - добавил Томиленко.

Как сообщалось, 20 июня, около 2:00, не приходя в сознание, в больнице умер черкасский журналист Вадим Комаров. Он находился в коме после жестокого избиения, произошедшего 4 мая около 9:00 в центре Черкасс. На мужчину посреди улицы внезапно напал неизвестный, который нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия.

В НСЖУ отметили, что, по информации коллег Комарова, нападение было совершено из-за острых критических статей, которые готовил журналист. Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. Журналиста уже пытались застрелить в 2016 году.