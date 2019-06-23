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23 червня 2019, неділя, 09:00 20
Туризм 2019-06-23T09:00:03+03:00
Українські Новини
Топ-10 найгарніших місць в різних куточках України

Топ-10 найгарніших місць в різних куточках України

Гарні пейзажі. Фото: pixabay.com
Гарні пейзажі. Фото: pixabay.com

Україна дуже гарна країна. У ній є все: і родючі землі, і зелені ліси, річки, озера, моря. Крім цього є ще дуже багато місць, де народжувалася наша історія і культура. Красивих та унікальних місць в Україні дуже багато, але Українські Новини обрали 10 найгарніших та незвичних:

Воронцовський маяк, Одеса.

Розташований на краю Карантинного (зараз Рейдового) молу в Одеському порту на Чорному морі. Він першим зустрічає та останнім проводжає всі судна, що приходять до Одеси.


Воронцовський маяк. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTube Воронцовський маяк. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTube

Заліщики, Тернопільская область.

Є адміністративним центром Заліщицької міської ради, до якої не входять інші населені пункти.

Заліщики. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTubeЗаліщики. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTube

Олешківські піски, Цюрупинський район.

Піщаний масив, розташований на території України в 30 км на схід від міста Херсон. Площа самого піщаного масиву - 162 000 га (1620 км²), а з урахуванням проміжків, не покритих пісками - 208 493 га (2085 км²)

Олешківські піски. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTubeОлешківські піски. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTube

Актовський каньйон, Миколаїв.

Глибина до 40-50 метрів, площа понад 250 гектарів. Являє собою унікальний комплекс лісової та водної екосистем з ансамблем скель і гранітних валунів, єдиний в Європі, який за своїми геолого-ландшафтним показниками в мініатюрі з величезною точністю в часі освіти нагадує знамениті каньйони північної Америки.

Актовський каньйон. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTubeАктовський каньйон. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTube

Кривий Ріг.

Кривий Ріг. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTubeКривий Ріг. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTube

Мигійські пороги, Миколаївська область.

Мигійські пороги —одне з небагатьох місць в Україні, де в літню пору можна організувати тренування з техніки водного туризму і веслувального слалому. Щороку, навесні і влітку сюди приїжджають сотні туристів.

Мигійські пороги. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTubeМигійські пороги. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTube

Смотрицький каньйон, Кам'янець-Подільський.

Пам'ятник природи загальнодержавного значення на Україні. Загальна площа 80 га. Вапнякові стінки досягають 50 м. Є постійні і сезонні водоспади.

Смотрицький каньйон. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTubeСмотрицький каньйон. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTube

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці. 

Найкрасивіший університет в Україні. Заснований в 1875 році.

Чернівецький університет. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTubeЧернівецький університет. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTube

Хотинська фортеця.

Одне з семи чудес України.

Хотинска фортеця. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTubeХотинска фортеця. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTube

Одеський театр опери табалету. 
Перший театр в Одесі за часом будівництва,значенню і популярності. Журнал «Forbes» включив одеський театр в список найбільш незвичайних визначних пам'яток Східної Європи.

Одеський театр опери та балету. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTubeОдеський театр опери та балету. Скріншот: доставка цветов UFL/YouTube

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