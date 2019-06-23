Топ-10 найгарніших місць в різних куточках України

Україна дуже гарна країна. У ній є все: і родючі землі, і зелені ліси, річки, озера, моря. Крім цього є ще дуже багато місць, де народжувалася наша історія і культура. Красивих та унікальних місць в Україні дуже багато, але Українські Новини обрали 10 найгарніших та незвичних:\r\nВоронцовський маяк, Одеса.\r\nРозташований на краю Карантинного (зараз Рейдового) молу в Одеському порту на Чорному морі. Він першим зустрічає та останнім проводжає всі судна, що приходять до Одеси.\r\nВоронцовський маяк. Скріншот: доставка цветов UFL\/YouTube \r\nЗаліщики, Тернопільская область.\r\nЄ адміністративним центром Заліщицької міської ради, до якої не входять інші населені пункти.\r\nЗаліщики. Скріншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nОлешківські піски, Цюрупинський район.\r\nПіщаний масив, розташований на території України в 30 км на схід від міста Херсон. Площа самого піщаного масиву - 162 000 га (1620 км²), а з урахуванням проміжків, не покритих пісками - 208 493 га (2085 км²)\r\nОлешківські піски. Скріншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nАктовський каньйон, Миколаїв.\r\nГлибина до 40-50 метрів, площа понад 250 гектарів. Являє собою унікальний комплекс лісової та водної екосистем з ансамблем скель і гранітних валунів, єдиний в Європі, який за своїми геолого-ландшафтним показниками в мініатюрі з величезною точністю в часі освіти нагадує знамениті каньйони північної Америки.\r\nАктовський каньйон. Скріншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nКривий Ріг.\r\nКривий Ріг. Скріншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nМигійські пороги, Миколаївська область.\r\nМигійські пороги —одне з небагатьох місць в Україні, де в літню пору можна організувати тренування з техніки водного туризму і веслувального слалому. Щороку, навесні і влітку сюди приїжджають сотні туристів.\r\nМигійські пороги. Скріншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nСмотрицький каньйон, Кам'янець-Подільський.Пам'ятник природи загальнодержавного значення на Україні. Загальна площа 80 га. Вапнякові стінки досягають 50 м. Є постійні і сезонні водоспади.\r\nСмотрицький каньйон. Скріншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці. \r\nНайкрасивіший університет в Україні. Заснований в 1875 році.\r\nЧернівецький університет. Скріншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nХотинська фортеця.\r\nОдне з семи чудес України.\r\nХотинска фортеця. Скріншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nОдеський театр опери табалету. Перший театр в Одесі за часом будівництва,значенню і популярності. Журнал «Forbes» включив одеський театр в список найбільш незвичайних визначних пам'яток Східної Європи.\r\nОдеський театр опери та балету. Скріншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nРаніше Українські Новини розповіли про місця України, де можна знайти душевний спокій, а також обрали 5 країн, де можна дешево відпочити.