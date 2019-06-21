У КМДА стверджують, що будкомпанія заміняє скло на новому пішохідному мосту за власний рахунок

На заміну потрісканих захисних стекол на зданому в експлуатацію місяць тому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парком "Володимирська гірка" не залучаються бюджетні кошти. Їх заміну здійснює за свій рахунок будівельна компанія, яка зводила міст.

Про це йдеться у відповіді Комунального підприємства (КП) "Інженерний центр" Київської міської державної адміністрації (КМДА) на інформаційний запит Українських Новин.

"Згідно з пунктами 6.1.6 та 6.4.10 договору підряду на виконання будівельних робіт №172/18-279 від 07.12.2018 заміна захисного скла здійснюється силами генеральної підрядної організації – ТОВ "Спецавто-Буд" за власний рахунок", - сказано у відповіді.

На підприємстві КМДА уточнили, що самі склопакети в конструкції моста залишаються неушкодженими, у той же час, здійснюється заміна захисних накривных стекол.

Однак, в КМДА не змогли відповісти, коли буде повністю відкритий для відвідування увесь пішохідно-велосипедний міст. "Доступ для відвідувачів буде відкрито після закінчення робіт з заміни захисного скла", - зазначено у відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парком "Володимирська гірка", який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

13 червня зданий в експлуатацію за 2 тижні до цього міст закрили на ремонт. З тих пір залишаються закритими для відвідувачів частині мосту, на яких здійснюється заміна потрісканих стекол.

Як повідомлялося, самим масштабним проектом, який був реалізований в 2019 році київською владою, стало будівництво нового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". Споруда з бетону і скла має довжину 210 м та ширину 6 м в регулярних зонах, до 14 м - в зонах оглядових майданчиків.

Одночасно, науковий інститут засекретив дослідження, чи можна будувати пішохідно-велосипедний міст над Володимирським узвозом. Тим часом, напередодні відкриття "міст Кличка" подорожчав ще на 73 млн гривень.