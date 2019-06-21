На виборах впевнено лідирує "Слуга народу", а "Голос" Вакарчука на останньому прохідному місці

47,6% респондентів, опитаних Центром соціальних і маркетингових досліджень SOCIS та Комітетом виборців України (КВУ), які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність", 8,7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" та 6,8% - партію "Голос" на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

5%-й бар'єр долають 5 партій серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.

Крім того, 4,1% респондентів готові проголосувати за партію "Сила і честь", 2,7% - за "Громадянську позицію" і 2,2% - за Радикальну партію Олега Ляшка.

При цьому 55,8% респондентів відповіли, що повністю впевнені в тому, що підуть на вибори, якщо вони відбудуться 21 липня, 23,3% - скоріше впевнені, 8,1% - швидше не впевнені, 10,4% - зовсім не впевнені, 2,5% - відмовилися відповісти.

Опитування проводилося з 14 червня по 19 червня серед 2 тис. повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, "Голос" пробився в трійку рейтингу партій, а "Слуга народу" погіршила позиції.

Згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.