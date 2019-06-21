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21 червня 2019, пʼятниця, 15:29 28
Податки 2019-06-21T15:45:06+03:00
Українські Новини
Для податку на виведений капітал потрібен новий закон та узгодження з МВФ, - АП

Для податку на виведений капітал потрібен новий закон та узгодження з МВФ, - АП

Олексій Гончарук. Фото: petrimazepa.com
Олексій Гончарук. Фото: petrimazepa.com

Заступник глави Адміністрації Президента з економічних питань Олексій Гончарук заявляє, що команда Президента Володимира Зеленського вивчає питання про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, але зробити це з 2020 року вже неможливо, а для більш пізнього введення необхідне внесення нового законопроекту та узгодження запропонованої моделі з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Президент обіцяв податок на виведений капітал. Команда вивчає питання і працює над можливістю її впровадження. Питання в тому, коли його вводити і в якому вигляді", - сказав він.

Водночас Гончарук додав, що введення податку на виведений капітал з 2020 року не є реальним.

"Очевидно, що в цьому році це майже неможливо. Для його введення з 1 січня 2020 року необхідно буде не просто порушити закон і приймати податкові зміни у другому півріччі, але і якимось чином спробувати підготувати бюджет на неіснуючому податку, що неможливо", - сказав він.

При цьому введення податку на виведений капітал пізніше заступник глави Адміністрації вважає можливим.

"Ми зараз будемо активно працювати з його ідеологами та розробниками, щоб не відкладати, а максимально швидко розробити прийнятну модель і узгодити з МВФ", - сказав він.

Разом з тим зареєстрований (екс-Президентом Петром Порошенко) законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, за його словами, вже неактуальний.

"Той закон, який зараз в Раді, вже неактуальний, і самі розробники законопроекту на останній зустрічі запропонували відправити нову редакцію, яку вони хотіли би, щоб ми розглянули. Ми чекаємо на нову редакцію і будемо з нею працювати", - сказав він.

На запитання про компенсатори, заступник глави АП відповів, що на даний момент вивчаються і розглядаються різні варіанти.

"Щодо компенсаторів є багато ідей, але треба сідати і рахувати. Щоб не було негативних наслідків для бюджету, їх треба мінімізувати. Сума, яка може бути недоотримана бюджетом і яку необхідно компенсувати, оцінюється ініціаторами законопроекту і його супротивниками дуже по-різному. Тому предметно повернемося до цього питання після розрахунків", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський обіцяв податок на виведений капітал і податкову амністію.

МВФ продовжить співпрацю з Україною після виборів Ради і призначення Кабміну.

Зеленський переконаний у входженні України до топ-10 рейтингу Doing Business (рейтинг Світового банку за умовами ведення бізнесу) за 3-4 роки (до 2024 року).

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