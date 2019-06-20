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20 червня 2019, четвер, 18:05 21
Економіка 2019-06-20T20:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський переконаний у входженні України в топ-10 рейтингу Doing Business до 2024

Зеленський переконаний у входженні України в топ-10 рейтингу Doing Business до 2024

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна може увійти в топ-10 рейтингу Світового банку за умовами ведення бізнесу (Doing Business) за 3-4 роки (до 2024 року).

Про це він заявив на зустрічі з бізнесом, передають Українські Новини.

"Переконаний, що за 3-4 роки Україна може увійти в ТОП-10 рейтингу Світового банку "Doing business. Наша команда докладе до цього максимум зусиль", - сказав він.

За його словами, для цього Україні необхідно позбутися корупції і вивести економіку з тіні.

Відповідно, він назвав своїм короткостроковим пріоритетом боротьбу з контрабандою та рейдерством.

Президент пообіцяв проведення податкової амністії на пільгових умовах, а з обранням нового парламенту - позбавлення Служби безпеки України не властивих їй функцій.

Він також підтримав створення Державної служби фінансових розслідувань та пообіцяв функціонування Антикорупційного суду.

Крім того, Зеленський висловився за масштабну приватизацію.

"Ще один наш пріоритет - це захист конкуренції та обмеження монополій", - наголосив він.

В енергетиці глава держави пообіцяв скасування формули "Роттердам+", спрощення підключення до електромереж, відновлення довіри до Антимонопольного комітету, збільшення видобутку нафти і газу, розвиток альтернативних джерел енергії.

"За наступні 5 років ми об'єднаємо наші електромережі з європейськими, інтегруємося в європейський ринок і зробимо все, щоб стати по-справжньому незалежними... Приєднатися до європейського Digital single market (Єдиний цифровий ринок) - ще одне наше завдання на 5 років", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Україна піднялася з 76-го на 71-е місце в рейтингу Doing Business-2019.

На початку року колишній Президент Петро Порошенко обіцяв, що за наступні п'ять років Україна увійде до топ-50 країн рейтингу Doing Business.

Раніше Україна опинилася серед країн Європи на останньому місці у рейтингу економічної свободи.

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