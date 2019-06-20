Зеленський переконаний у входженні України в топ-10 рейтингу Doing Business до 2024

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна може увійти в топ-10 рейтингу Світового банку за умовами ведення бізнесу (Doing Business) за 3-4 роки (до 2024 року).\r\nПро це він заявив на зустрічі з бізнесом, передають Українські Новини.\r\n"Переконаний, що за 3-4 роки Україна може увійти в ТОП-10 рейтингу Світового банку "Doing business. Наша команда докладе до цього максимум зусиль", - сказав він.\r\nЗа його словами, для цього Україні необхідно позбутися корупції і вивести економіку з тіні.\r\nВідповідно, він назвав своїм короткостроковим пріоритетом боротьбу з контрабандою та рейдерством.\r\nПрезидент пообіцяв проведення податкової амністії на пільгових умовах, а з обранням нового парламенту - позбавлення Служби безпеки України не властивих їй функцій.\r\nВін також підтримав створення Державної служби фінансових розслідувань та пообіцяв функціонування Антикорупційного суду.\r\nКрім того, Зеленський висловився за масштабну приватизацію.\r\n"Ще один наш пріоритет - це захист конкуренції та обмеження монополій", - наголосив він.\r\nВ енергетиці глава держави пообіцяв скасування формули "Роттердам+", спрощення підключення до електромереж, відновлення довіри до Антимонопольного комітету, збільшення видобутку нафти і газу, розвиток альтернативних джерел енергії.\r\n"За наступні 5 років ми об'єднаємо наші електромережі з європейськими, інтегруємося в європейський ринок і зробимо все, щоб стати по-справжньому незалежними... Приєднатися до європейського Digital single market (Єдиний цифровий ринок) - ще одне наше завдання на 5 років", - сказав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна піднялася з 76-го на 71-е місце в рейтингу Doing Business-2019.\r\nНа початку року колишній Президент Петро Порошенко обіцяв, що за наступні п'ять років Україна увійде до топ-50 країн рейтингу Doing Business.\r\nРаніше Україна опинилася серед країн Європи на останньому місці у рейтингу економічної свободи.