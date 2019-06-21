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21 червня 2019, пʼятниця, 15:07 28
Суспільство 2019-06-21T17:15:02+03:00
Українські Новини
В Україну не впустили ірландців з георгіївськими стрічками і криками "ДНР - вперед"

В Україну не впустили ірландців з георгіївськими стрічками і криками "ДНР - вперед"

Прикордонники не пропустили в Україну 2 громадян Ірландії з георгіївською стрічкою, вигукували "ДНР-вперед!"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

Зазначено, що 20 червня рейсом з Дубліна в аеропорт "Бориспіль" (Київська область) прибули 2 громадянина Ірландії 1998 по 1997 років народження.

Під час бесіди з іноземцями прикордонники встановили, що чоловіки прилетіли в Україну з туристичною метою.

Один з них був у футболці з національною символікою Росії.

Він повідомив, що нібито планує відвідати свою дівчину, громадянку України, з якої, як з'ясувалося, зворотного зв'язку у нього немає.

Крім того, зі слів іноземця з'ясувалося, що напередодні він знаходився в Росії.

Також у чоловіків були відсутні квитки на зворотний рейс.

"До того ж під час посадки літака ці пасажири дістали символіку РФ і георгіївські стрічки і вигукували слова: "ДНР -вперед!". Згодом при огляді багажу ірландців прикордонники в їхніх речах виявили предмети, що носять пропагандистський і провокаційний характер, зокрема, національну символіку РФ і георгіївські стрічки", - повідомляє Держприкордонслужба.

Громадян Ірландії в Україну не пропустили, їм проставлений заборону в'їзду в Україну строком на 3 роки.

Для прийняття відповідних правозастосовних заходів проінформовано Національна поліція.

Як повідомляли Українські Новини, поліція склала 13 адміністративних протоколів про використання "георгіївських стрічок" під час проведення акцій, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Україні.

Раніше россиянина не пустили в Україну через георгіївську стрічку на валізі.

Тим часом, у Латвії заборонять радянську і нацистську військову форму і будуть штрафувати за її носіння.

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