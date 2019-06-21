У Грузії на депутата України Єленського напали російські депутати

Російські депутати напали на українського депутата партії Народний фронт Віктора Єленського після його виступу на акції протесту в Тбілісі. Про це повідомляє прес-служба Народного фронту.

Єленський виступив на акції у зв'язку з обранням головою Міжпарламентської асамблеї православ'я представника Комуністичної партії Держдуми РФ Сергія Гаврилова. Гаврилов, крім іншого, брав участь у російсько-грузинській війні.

Це викликало невдоволення серед грузинського народу і в Тбілісі почалася акція протесту, де взяв слово Єленський. Після цього виступу російські депутати напали на Єленського - почали штовхати і викрикувати гасла, що виправдовують агресивну політику РФ.

Український депутат вийшов до преси і зробив заяву, що не буде брати участь у заході, де російські комуністи намагаються використовувати православ'я у війні проти православних народів.

Як повідомляли Українські Новини, Росія звинуватила українського депутата Єленського у підбурюванні протесту в Тбілісі і образу Путіна.

Тим часом у Тбілісі по протестувальникам біля парламенту застосували гумові кулі і газ, є постраждалі.