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21 червня 2019, пʼятниця, 13:00 10
Політика 2019-06-21T13:05:29+03:00
Українські Новини
Кількість госпіталізованих після купання в озері в Луганській області збільшилася до 40

Кількість госпіталізованих після купання в озері в Луганській області збільшилася до 40

Кількість госпіталізованих після купання в озері в Луганській області збільшилася до 40 осіб.

Про це написала у Facebook прес-секретар обласної поліції Тетяна Погукай, передають Українські Новини.

"Оновлена інформація про госпіталізацію жителів області в інфекційні відділення лікарень у смт. Рубіжне та Сєвєродонецьк. Станом на 08:00 21 червня в інфекційне відділення Рубіжанської лікарні протягом доби звернулося 10 дітей та 2 дорослих. Таким чином, загальне число хворих становило 40 осіб, з яких 33 - діти", - повідомила вона.

Всі хворі перебувають у задовільному стані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.

За даним фактом порушено 2 кримінальні провадження за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) та ст. 242 (Порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу.

Слідчі дії тривають.

Орієнтовна дата готовності аналізу проб води в озері - п'ятниця, 21 червня, після обіду.

Як повідомляли Українські Новини, в Луганській області в озері викупалися діти і масово отруїлися.

Раніше в Умані припинили водопостачання міста через розлив хімікатів в Рось.

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