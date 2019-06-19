В Луганской области в озере искупались дети и массово отравились

В Луганской области отравились 18 граждан, из них 15 детей. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяны Погукай в Facebook.

"На Луганщине полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 граждан", - написала она.

По данным полиции, о массовом отравлении вечером 18 июня сообщили работники больницы Рубежного. Дети и взрослые госпитализированы в инфекционное отделение.

"По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное", - отметила Погукай.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельств и причины заболевания.

"Все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - подытожила представитель полиции Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, 47 человек госпитализированы из-за отравления на свадьбе во Львове.

12 человек госпитализированы из-за отравления на крестинах в Волынской области.