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19 июня 2019, среда, 09:42 114
Происшествия 2019-06-19T11:30:03+03:00
Українські Новини
В Луганской области в озере искупались дети и массово отравились

В Луганской области в озере искупались дети и массово отравились

В Луганской области отравились 18 граждан, из них 15 детей. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяны Погукай в Facebook.

"На Луганщине полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 граждан", - написала она.

По данным полиции, о массовом отравлении вечером 18 июня сообщили работники больницы Рубежного. Дети и взрослые госпитализированы в инфекционное отделение.

"По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное", - отметила Погукай.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельств и причины заболевания.

"Все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - подытожила представитель полиции Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, 47 человек госпитализированы из-за отравления на свадьбе во Львове.

12 человек госпитализированы из-за отравления на крестинах в Волынской области.

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