В Луганской области в озере искупались дети и массово отравились

В Луганской области отравились 18 граждан, из них 15 детей. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяны Погукай в Facebook.\r\n"На Луганщине полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 граждан", - написала она.\r\nПо данным полиции, о массовом отравлении вечером 18 июня сообщили работники больницы Рубежного. Дети и взрослые госпитализированы в инфекционное отделение.\r\n"По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное", - отметила Погукай.\r\nСейчас сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельств и причины заболевания.\r\n"Все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - подытожила представитель полиции Луганской области.\r\nКак сообщали Українські Новини, 47 человек госпитализированы из-за отравления на свадьбе во Львове.\r\n12 человек госпитализированы из-за отравления на крестинах в Волынской области.