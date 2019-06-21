В Україні знизився курс продажу долара

З 14 по 21 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 12,91 коп. до 26,4692 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 11,29 коп. до 26,1625 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 13,63 коп. до 29,4002 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 14,34 коп. до 29,9096 UAH\/EUR.Курси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 21 червня\r\n26,1625\r\n26,4692\r\n29,4002\r\n29,9096\r\n3,6700\r\n4,2100\r\n\r\n\r\nПорівняно з 14 червня\r\n-0,1129\r\n-0,1291\r\n-0,1363\r\n-0,1434\r\n-0,0100\r\n0,0600\r\n\r\n\r\n\r\nВикористано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 червня, на 5,41% до 26,3343 UAH\/USD.\r\nТим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.