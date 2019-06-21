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21 червня 2019, пʼятниця, 11:31 15
Фінанси 2019-06-21T13:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні знизився курс продажу долара

В Україні знизився курс продажу долара

З 14 по 21 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 12,91 коп. до 26,4692 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,29 коп. до 26,1625 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 13,63 коп. до 29,4002 UAH/EUR, курс продажу знизився на 14,34 коп. до 29,9096 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 21 червня 26,1625 26,4692 29,4002 29,9096 3,6700 4,2100
Порівняно з 14 червня -0,1129 -0,1291 -0,1363 -0,1434 -0,0100 0,0600

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 червня, на 5,41% до 26,3343 UAH/USD.

Тим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

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