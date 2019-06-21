У Харкові "замінували" всі 229 дитсадків

Невідомі 20 червня повідомили про замінування всіх 229 дитячих садків та ще 5 об'єктів у Харкові.

Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

Повідомлення про закладення вибухівки в розважальному закладі на вулиці Полтавський Шлях і всіх міських дитсадках надійшло в поліцію з Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Пізніше надійшло повідомлення про замінування аеропорту, залізничного вокзалу, станції метрополітену "Історичний музей" і коворкінгу Fabrika.space на вул. Благовіщенській.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Проводитлася евакуація громадян, тривав огляд приміщень та прилеглої території.

Прес-служба Харківського метрополітену повідомила, що станція метро "Історичний музей" була закрита на вимогу поліції з 19:30 до 21:31.

19 червня на електронну пошту чергової частини поліції надійшли повідомлення про закладення вибухівки в 12 будинках міста - синагоги на вулиці Пушкінській, мечеті на вулиці Ярославській, організацій по вулицях Тобольській і Академіка Проскури, медичного закладу по проспекту Незалежності та дитячого садка по вулиці Шевченка, а також трьох закладів харчування по вулиці Культури, Сумської та проспекту Науки, розважальних закладів і харківського аеропорту.

Всього експерти оглянули понад 7 тис. кв. м приміщень і майже 4 тис. кв. м прилеглої території, евакуювали 410 громадян.

Вибухових речовин не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, в Харкові евакуювали людей з житлових будинків, лікарень торгових центрів та аеропорту

Раніше в 40 дитсадках Херсона шукали вибухівку.