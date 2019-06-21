У Харкові "замінували" всі 229 дитсадків

Невідомі 20 червня повідомили про замінування всіх 229 дитячих садків та ще 5 об'єктів у Харкові.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.\r\nПовідомлення про закладення вибухівки в розважальному закладі на вулиці Полтавський Шлях і всіх міських дитсадках надійшло в поліцію з Державної служби України з надзвичайних ситуацій.\r\nПізніше надійшло повідомлення про замінування аеропорту, залізничного вокзалу, станції метрополітену "Історичний музей" і коворкінгу Fabrika.space на вул. Благовіщенській.\r\nЗа адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.\r\nПроводитлася евакуація громадян, тривав огляд приміщень та прилеглої території.\r\nПрес-служба Харківського метрополітену повідомила, що станція метро "Історичний музей" була закрита на вимогу поліції з 19:30 до 21:31.\r\n19 червня на електронну пошту чергової частини поліції надійшли повідомлення про закладення вибухівки в 12 будинках міста - синагоги на вулиці Пушкінській, мечеті на вулиці Ярославській, організацій по вулицях Тобольській і Академіка Проскури, медичного закладу по проспекту Незалежності та дитячого садка по вулиці Шевченка, а також трьох закладів харчування по вулиці Культури, Сумської та проспекту Науки, розважальних закладів і харківського аеропорту.\r\nВсього експерти оглянули понад 7 тис. кв. м приміщень і майже 4 тис. кв. м прилеглої території, евакуювали 410 громадян.\r\nВибухових речовин не виявлено.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Харкові евакуювали людей з житлових будинків, лікарень торгових центрів та аеропорту\r\nРаніше в 40 дитсадках Херсона шукали вибухівку.