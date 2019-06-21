Батько Гандзюк попросив президента про закриту зустріч, Зеленський погодився

Батько загиблої Катерини Гандзюк Віктор попросив про закриту зустріч з президентом Володимиром Зеленським щодо розслідування вбивства його дочки. Зеленський погодився і запропонував зустрітися в АП. Звернення до Зеленського Гандзюк розмістив на своїй сторінці в Facebook, а Зеленський відповів йому в коментарях.

Так, в опублікованому відкритому листі Гандзюк називає поточні результати розслідування вбивства його дочки незадовільними.

"Виконавці отримали смішні вироки, як за крадіжку велосипеда. Організатор закордоном, і ще не в міжнародному розшуку. Замовники на волі, один керує областю, інші кажуть, збираються в парламент. Я хочу зустрітися з президентом разом з тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і у нас всього одна мета - покарати винних у вбивстві", - написав Гандзюк.

Крім того, батько активістки нагадав, що, балотуючись, Зеленський вимагав у попередника - Петра Порошенка - покарати вбивць Катерини Гандзюк.

"Сьогодні президентом стали ви. Вбивці досі не покарані. Будь ласка, не мовчіть. Позавчора Каті виповнилося б тридцять чотири... ", - додав батько Гандзюк.

Під постом Гандзюк наступного дня з'явився коментар з верифікованої сторінки президента у Facebook, в якому батькові Гандзюк пропонується зустріч в Адміністрації президента.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура просить суд засудити до 6,5 років в'язниці екс-бійця АТО Торбина за вбивство Гандзюк.

Тим часом, підозрюваний у вбивстві Гандзюк кримінальний авторитет Левін заочно арештований.

Раніше батько Гандзюк заявив, що за ним стежать "невідомі на автомобілі".