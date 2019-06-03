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03 июня 2019, понедельник, 22:01 35
Судебная власть 2019-06-03T22:02:00+03:00
Українські Новини
Прокуратура просит суд приговорить к 6,5 годам тюрьмы экс-бойца АТО Торбина за убийство Гандзюк

Прокуратура просит суд приговорить к 6,5 годам тюрьмы экс-бойца АТО Торбина за убийство Гандзюк

Прокуратура просит Покровский районный суд Днепропетровской области приговорить к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы экс-бойца АТО Сергея Торбина за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом на заседании 3 июня сказала судья Елена Черная, передают Українськi Новини.

Она огласила соглашение о признании вины, заключенное Торбиным и прокурором Викторией Калитой 19 апреля.

Согласно ему, обвиняемый в полной мере признает свою вину, раскаивается и соглашается получить наказание в виде 6,6 лет тюрьмы.

"Вину признаю в полном объеме", - заявил Торбин в ходе суда.

Прокуратура инкриминирует ему пособничество и подстрекательство к нанесению тяжких телесных повреждений Гандзюк.

В обвинительном акте указано, что именно Торбин по просьбе заказчика преступления организовал своих бывших сослуживцев из "Украинской добровольческой армии" Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова для нападения на Гандзюк.

За преступление экс-участники АТО получили 4,5 тыс. долларов.

На заседании в понедельник суд сообщил, что все 5 подсудимых признали свою вину и заключили сделку со следствием.

При этом адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк, просили суд не рассматривать указанные соглашения со следствием и вернуть обвинительный акт в прокуратуру.

Суд отказал в данном ходатайстве адвокатов.

Прокурор, в свою очередь, сообщил, что фамилия Мангера в данных соглашениях и обвинительном акте не упоминается.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемый в убийстве Гандзюк криминальный авторитет Левин заочно арестован.

Ранее подозреваемого по делу Гандзюк Павловского отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест.

Также в Генпрокуратуре заявили о намерении расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк.

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