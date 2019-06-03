Прокуратура просит суд приговорить к 6,5 годам тюрьмы экс-бойца АТО Торбина за убийство Гандзюк

Прокуратура просит Покровский районный суд Днепропетровской области приговорить к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы экс-бойца АТО Сергея Торбина за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.\r\nОб этом на заседании 3 июня сказала судья Елена Черная, передают Українськi Новини.\r\nОна огласила соглашение о признании вины, заключенное Торбиным и прокурором Викторией Калитой 19 апреля.\r\nСогласно ему, обвиняемый в полной мере признает свою вину, раскаивается и соглашается получить наказание в виде 6,6 лет тюрьмы.\r\n"Вину признаю в полном объеме", - заявил Торбин в ходе суда.\r\nПрокуратура инкриминирует ему пособничество и подстрекательство к нанесению тяжких телесных повреждений Гандзюк.\r\nВ обвинительном акте указано, что именно Торбин по просьбе заказчика преступления организовал своих бывших сослуживцев из "Украинской добровольческой армии" Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова для нападения на Гандзюк.\r\nЗа преступление экс-участники АТО получили 4,5 тыс. долларов.\r\nНа заседании в понедельник суд сообщил, что все 5 подсудимых признали свою вину и заключили сделку со следствием.\r\nПри этом адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк, просили суд не рассматривать указанные соглашения со следствием и вернуть обвинительный акт в прокуратуру.\r\nСуд отказал в данном ходатайстве адвокатов.\r\nПрокурор, в свою очередь, сообщил, что фамилия Мангера в данных соглашениях и обвинительном акте не упоминается.\r\nКак сообщали Українськi Новини, подозреваемый в убийстве Гандзюк криминальный авторитет Левин заочно арестован.\r\nРанее подозреваемого по делу Гандзюк Павловского отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест.\r\nТакже в Генпрокуратуре заявили о намерении расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк.