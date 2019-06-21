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21 червня 2019, пʼятниця, 08:24 10
Силові структури 2019-06-21T09:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили трьох українських військових і поплатилися п'ятьма "бійцями"

На Донбасі бойовики поранили трьох українських військових і поплатилися п'ятьма "бійцями"

Вчора, 20 червня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Поранені троє українських військових, ще один – отримав бойову травму. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, зенітних установок, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів.

"За минулу добу три українських військовослужбовців були поранені, один отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 20 червня двоє окупантів знищені і троє поранені", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі 19 червня загинув боєць ЗСУ, ще один поранений.

Раніше в зоні ООС троє українських військових отримали поранення, є загиблий.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі Бойовики поранений український військовий

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