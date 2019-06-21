У Тбілісі до протестувальників біля парламенту застосували гумові кулі і газ, є постраждалі

У Тбілісі (Грузія) для розгону масштабної демонстрації біля будівлі парламенту поліцією був застосований сльозогінний газ, водомети і гумові кулі. Постраждали кілька десятків людей. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що протести спалахнули після того, як депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов звернувся до учасників Міжпарламентської асамблеї Православ'я, що проходить в Тбілісі, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Він звернувся до делегатів асамблеї - парламентарів з переважно православних країн - російською мовою, що викликало гнів грузинських політиків та пересічних жителів Грузії, які різко негативно ставляться до російської присутності в країні.

Наголошується, що, за інформацією АФП, близько 10 тис. протестувальників, які зібралися перед будівлею парламенту, прорвали поліцейське оточення, вимагаючи відставки спікера парламенту Іраклія Кобахідзе та інших офіційних осіб. Частина з них прийшла з прапорами Євросоюзу і плакатами зі словами "Росія - окупант".

Поліцейські припинили спробу штурму, до ранку п'ятниці розсіявши основну частину присутніх на проспекті Руставелі.

Наразі не відома точна кількість постраждалих. Однак багато постраждалих отримали травми від гумових куль, які були застосовані під час розгону акції протесту.

Так, радник грузинського прем'єр-міністра Мамукі Бахтадзе повідомив, що в лікарні з різними травмами були доставлені 39 співробітників поліції і 30 учасників протестів.

Для розгону протестуючих були також застосовані водомети. Постраждали декілька журналістів.

"Стріляли гумовими кулями прямо у людей, я бачив, як поліцейський вистрілив у демонстранта, який його вилаяв, відстань між ними була два метри. В (грузинського фотографа) Гурама Мурадова попало, напевно, куль 10, його відвезли нещодавно на" швидкій", - розповів журналіст Георгій Гогуа.

Як повідомляли Українські Новини, Росія звинуватила українського депутата в підбурюванні протесту в Тбілісі і образу Путіна.

Раніше грузинські прикордонники через росіян перейшли на посилений режим роботи.