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03 травня 2019, пʼятниця, 20:24 15
Європа 2019-05-03T21:45:01+03:00
Українські Новини
Грузинські прикордонники через росіян перейшли на посилений режим роботи

Грузинські прикордонники через росіян перейшли на посилений режим роботи

Грузинські прикордонники перейшли на посилений режим роботи через збільшення потоку туристів, які перетинають кордон Грузії з боку Росії через митно-пропускний пункт "Верхній Ларс".

За даними міністерства внутрішніх справ Грузії, прикордонний пункт пропуску "Казбегі" на кордоні з Росією працює на повну потужність, пише "Грузія Online".

В МВС Грузії зазначають, що кожен громадянин після проходження звичайної прикордонної процедури перетинає державний кордон без будь-яких перешкод з боку грузинських прикордонників.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що на грузинсько-російському державному кордоні утворилася черга в майже 10 кілометрів з бажаючих потрапити в Грузію на традиційні травневі свята. Унаслідок чого людям доводиться чекати по 12-13 годин, щоб перетнути кордон.

Російські туристи, які вже шосту годину чекають своєї черги проїхати в Грузію, заявили грузинському агентству "Наголос", що "на грузинській стороні немає проблеми, а на російській є — заплати 200 доларів і проблем не буде".

Нагадаємо, Україна, Грузія і Молдова домовилися про створення міжпарламентської асамблеї.

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