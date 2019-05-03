Грузинські прикордонники через росіян перейшли на посилений режим роботи

Грузинські прикордонники перейшли на посилений режим роботи через збільшення потоку туристів, які перетинають кордон Грузії з боку Росії через митно-пропускний пункт "Верхній Ларс".

За даними міністерства внутрішніх справ Грузії, прикордонний пункт пропуску "Казбегі" на кордоні з Росією працює на повну потужність, пише "Грузія Online".

В МВС Грузії зазначають, що кожен громадянин після проходження звичайної прикордонної процедури перетинає державний кордон без будь-яких перешкод з боку грузинських прикордонників.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що на грузинсько-російському державному кордоні утворилася черга в майже 10 кілометрів з бажаючих потрапити в Грузію на традиційні травневі свята. Унаслідок чого людям доводиться чекати по 12-13 годин, щоб перетнути кордон.

Російські туристи, які вже шосту годину чекають своєї черги проїхати в Грузію, заявили грузинському агентству "Наголос", що "на грузинській стороні немає проблеми, а на російській є — заплати 200 доларів і проблем не буде".

Нагадаємо, Україна, Грузія і Молдова домовилися про створення міжпарламентської асамблеї.